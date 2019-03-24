第一金今年股利配發會比去年高 殖利率上看5％

2019-03-24 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



第一金控去（2018）年稅前獲利創新高，董事長董瑞斌表示，2017年配發0.9元現金股利及0.1元股票股利，2018年獲利表現比2017年好，預計股利配發會比去年多，超過「會超過1元」，殖利率上看5％。第一金股價平穩，近年平均殖利率都在4％～5％之間，在金融股中表現中上。

進入徵才季，各金控都端出最優的薪資福利條件，積極搶人才。董瑞斌表示，一銀的「員工休假補助」是別家公股銀行都沒有的福利，只要員工一年休假7至10天可領3000元，休10至14天可領6000元，若休假超過14天以上，可領9600元。鼓勵員工休假，打造幸福職場。

董瑞斌指出，員工休假補助休愈久領愈多，讓員工休假還有補助可以出門旅遊。去年一銀全年總計支出員工休假補助3700萬元，共5680人領取，約占一銀整體員工7200人的78%。

因為去年獲利好，董瑞斌表示，員工今年總計獎金平均可領7.01個月，若績效好最高獎金可領20多個月。

高獎金代表代表兩個意涵，董瑞斌說，一方面是董事會對員工的肯定與感謝，另一方面也是一個期待，希望形成良性的循環。

董瑞斌說，有些企業擔心獲利不夠好、賺太少，所以苛扣員工的獎金福利，而員工不滿，就表現在工作上，最後影響企業的獲利，這是不好循環。一銀希望透過高獎金來激勵員工，員工更努力企業獲利表現就會愈好，形成良性循環。

除了獎金之外，董瑞斌表示，今年員工持股、儲蓄信託將於5月正式上路並回溯今年1月起適用，相當於員工每月加薪1千元。