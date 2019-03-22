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未分配盈餘投資免稅 勤業眾信提五建言

2019-03-22 20:56經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

企業關注公司以未分配盈餘進行實質投資免徵營所稅相關規定，勤業眾信會計師陳惠明提出五大建言，供財政部在後續訂定產創條例修正案子法時參考，以免政策美意打折扣。

首先，陳惠明指出，企業107年度未分配盈餘在2019年到2021年間投資應可減除，但因修正案是自公布日起實施，若公布日為今年7月1日，則企業在今年1月1日到6月30日間的投資不應排除，否則將有失政府之美意。

其次，購置時點的認列仍待進一步明定。陳惠明表示，過去促產條例以訂購日做為依據，但以獎勵企業實質投資目的來看，以交貨日期發生在盈餘發生年度的次年度起三年內更為合理。

第三，購置的機器設備若為其他租稅獎勵標的，其稅負優惠似乎不宜僅擇一適用。陳惠明說，這次修法是為避免未分配盈餘稅阻礙企業長期發展動能，與一般租稅獎勵有別，並無重複獎勵，應無須限制擇一適用。

第四，當投資金額大於當年度未分配盈餘時，如何計算稅負？陳惠明說，假設企業107年度未分配盈餘為100元，三年內符合投資的金額為110元，超過的10元是否得作為嗣後年度未分配盈餘的減除項目？

此外，為加速案件審理，陳惠明說，實質投資執行情形應可賦予會計師查核責任。

財政部營所稅
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