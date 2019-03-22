產創條例修法 會計師按讚

2019-03-22 09:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



產業創新條例昨（21）日正式拍板，會計師認為為產業打下一劑強心針，對於修法方向表示肯定。至於企業界希望納入人才培育投資抵減，會計師認為，概念上很好，執行上卻有困難，此次修法已是權衡各方意見下，較好的折衝方案。

KPMG安侯建業稅務部營運長張芷表示，產創條例展延十年有助鼓勵研發創新、留才攬才，尤其針對未分配盈餘實質投資免徵營所稅部分，對厚實企業實力很有幫助。

張芷分析，企業保留資金，多數是有資本支出或投資規劃，過去被加徵5%保留盈餘稅，會影響企業升級規劃，對於政府目前修法方向樂觀其成。

安永稅務服務部執業會計師楊建華也認為，此次產創條例修法最大亮點，在於回應產業期待，增訂實質投資可列為未分配盈餘稅計算時之減項，鼓勵業者以自身獲利投資，提升投資動能。

至於企業希望納入人才培育抵減，此次修法草案並未納入。資誠稅務法律服務會計師洪連盛認為，人才培育的定義是個難題，補英文、學習專業技術，是否都與工作直接相關？較難以認定。他表示，如果貿然納入人才培育抵減，未來反而可能造成徵納雙方稅務爭訟。

張芷也表示，政府可能認為人才培育是企業基礎工程，不應再由政府提供誘因，加上標準難以訂定，可能是草案排除的主因。

勤業眾信稅務部會計師陳惠明則肯定修法有助企業永續成長，他也提醒，後續包括適用時點、租稅優惠重疊是否僅能擇一等問題，在後續修法中也要仔細評估，才能落實修法美意。

陳惠明舉例，若企業未分配盈餘投資在重大公共建設，依促參法規定，享有支出金額5%至20%限額內抵減當年度應納營所稅的租稅優惠，此時與未分配盈餘實質投資的減除優惠兩者之間，是否只能擇一適用？

陳惠明認為，若獎勵目的不同，就沒有重複獎勵問題，不應限制擇一適用。