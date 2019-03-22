親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

名家觀點／公益獨董如何發揮效益

2019-03-22 01:28經濟日報 陳清祥

去年公布的民用航空法修正條文，增訂第49條之1，規定實收資本額達20億元的國籍航空公司，應設置具公益性獨立董事至少一名。立法理由為民用航空運輸業因屬公共運輸，具公益性，應增設具公益性之獨立董事，期能促使國航善盡維護飛航安全及保障消費者權益等社會責任。

去年11月底主管機關交通部已依據授權，訂定「民用航空業公益性獨立董事設置及應遵循事項辦法」（以下簡稱該辦法），目的是希望藉由公益獨董制度的運作讓政府單位預先採取相關因應措施，降低可能發生的社會衝擊。

問題是一名獨董足夠有辦法發揮功能嗎？上市櫃國籍航空，依證交法14條之2要求獨董不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。若已設置審計委員會，則至少有三名獨董。關鍵點主管機關可能寄望該辦法要求當公益獨董因行使職權所知悉「有危害飛航安全或損害消費者權益時，應即向民航局報告。」的義務，以保障公益。

公益獨董應以善良管理人之注意義務，保持超然獨立地位及公正態度，而何種情況應向民航局報告，有待各方探討釐清。另上市櫃國航若已選任二、三位獨董，且若都符合該辦法之資格及經驗，則要如何辨識其中那一位是公益性獨董，或二、三位都是？

參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，該辦法要求公益性獨董應取得下列專業資格之一：（1）商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上，（2）法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，（3）具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗；而工作經驗為12年。

另外，有關「公司業務」所需部分，依該辦法之立法理由，係指任何與民用航空運輸業就該公司業務發展所需要之內容，意即除航空運輸業務外，亦包括航太、無人駕駛技術、人工智慧、海外市場交易或募資、經營社群媒體、網路行銷、增加附屬事業收入（如推廣免稅品販售）等。

從組成多元專業董事會的角度，上述專業資格都非常重要。但若希望財會專家、募資高手、專攻社群媒體經營、網路行銷之行銷專家等公益性獨董，協助監督何者可能危害飛航安全或損害消費者權益，則涉及專業知識及實務經驗能否正確判斷？

筆者建議，公益性獨董的資格宜參考類似金融業「專業董事」資格去訂定，例如：航空運輸或相關行業多少年經驗、擔任航空運輸業某層級主管以上、飛安專家、或足資證明其具備航空運輸業專業知識或經營能力。

另外，主管機關不宜把飛安等關鍵議題冀望於一名勢單力孤的獨董，宜研究如何督導業者建立及落實公司治理，至少包括如何增加「專業」的自然人董事及獨董，以強化董事會職能；尊重利害關係人權益，保障消費者權益；遵循法令並健全內部管理，包含維護飛航安全、勞資關係管理、營運中斷、個資、資安等風險管理等。

建議行政院宜參考國際趨勢再檢視「強化公司治理政策綱領暨行動方案」，根據上市櫃公司治理推動經驗，逐步推廣至特定行業、公營事業等。並建議各部會在推動公司治理時，互相協調溝通，以免出現同樣為達監督目的，卻有公益性獨董、公益監察人（醫療財團法人）、公益董事（國營事業管理法修正草案）等諸多不同規範。（作者是中華民國企業經理協進會副理事長、本文謹代表個人意見）

民航局飛安
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

產創租稅優惠 3,000億大餅來了

2019-03-21 23:24

產創條例延長 替產業打強心針 會計師肯定

2019-03-21 23:16

產創租稅優惠／人才培訓抵減刪除 業界失望

2019-03-21 23:15

歇業賣資產 須開發票

2019-03-21 23:05

出口貨物 將擴大查驗

2019-03-21 23:05

公益出租人 享三稅負優惠

2019-03-21 23:05

柴油大車汰換 最高減稅40萬

2019-03-21 23:05

鼓勵公益出租 房東享3項稅賦優惠

2019-03-21 13:22

繼承信託公設地 無法免課遺產稅

2019-03-20 23:34

企業多次分派盈餘 先修章程

2019-03-20 23:34

營所稅委外網路代報 須申請

2019-03-20 23:34

國稅局提醒／上傳成功 才算完成報稅

2019-03-20 23:34
看更多

熱門文章

郭董賣起台灣水果啦！現身深圳廠區開箱芭樂

2019-03-21 19:27

又一家！學名藥廠安成藥將被收購下市

2019-03-21 18:42

央行總裁楊金龍：利率「連11凍」 維持1.375%

2019-03-21 16:38

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

2019-03-21 19:49

一個不被看好的決定 讓美時營收六年飆20倍

2019-03-21 10:28

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

BMW最高規房車M850i 才上市就交車

2019-03-21 16:20

重啓核四行不行？ 前廠長：封存好好的有何理由說不行

2019-03-21 21:00

打響「花蓮瑞穗黃金湯」美名 春天國際觀光酒店今開幕

2019-03-21 10:57

今見林佳龍！長榮工會四訴求 罷工是其一但不是唯一手段

2019-03-21 17:15

中華電信攜手宏達電、啟碁、亞旭 完成5G互連

2019-03-21 12:01

政院拍板 產創條例租稅優惠延長10年

2019-03-21 11:16

蘋果AirPods熱銷 燿華營收獲利看俏

2019-03-21 10:37

六大壽險瘋買ETF 富邦南山兩家包辦六成

2019-03-21 11:12

公益出租人有哪些稅賦優惠？ 一張表看懂

2019-03-21 12:06

政府頻發減稅大紅包 梁國源：稅改救經濟恐有副作用

2019-03-21 13:25

長榮空服醞釀罷工受關注 林佳龍今晚見九大工會

2019-03-21 15:29

經濟解析／壽險業匯損2,323億元 央行及金管會怎麼說？

2019-03-21 15:17

老車汰舊換新 貨物稅減徵最高40萬元

2019-03-21 11:27

中華電拚5G 啟碁、亞旭、宏達電助攻

2019-03-21 14:52

尹衍樑入主後第二次 南山人壽擬辦理245億元現金增資

2019-03-21 19:49

長榮航新廣告 請出戴資穎

2019-03-21 14:52

交長邀各運輸工會座談 長榮空服員要求取消罷工預告期

2019-03-21 18:04

測試金融業資安戰力 金管會將邀國際駭客來台紅藍大戰

2019-03-21 16:16

球后戴資穎的全新廣告 獻給了這家航空公司

2019-03-21 14:54

吳東進說她三天後臨盆 這位護理長竟然...

2019-03-21 20:57

央行決議：利率連11凍 今年經濟成長率預測下修至2.13％

2019-03-21 16:54

展旺生技 取得厄他培南美國藥證

2019-03-21 17:30

郭明錤：華為推潛望式鏡頭P30 大立光、亞光可望受惠

2019-03-21 12:29

行政院拍板產創條例 四大優惠延長10年

2019-03-21 11:25

央行大降經濟成長至2.13％ 朱澤民：預估是百家爭鳴

2019-03-21 18:32

產創條例優惠延10年 加碼營所稅減免

2019-03-21 11:17

央行總裁楊金龍：少子化會衝擊台灣經濟成長

2019-03-21 18:08

鼓勵公益出租 房東享3項稅賦優惠

2019-03-21 13:22

女性理財成顯學 「早一點、多一點、好一點」三原則

2019-03-21 10:29

南港老爺行旅開幕 下周住房就滿了

2019-03-21 14:19

Fed鴿派訊息強烈 市場認為下一步將是降息

2019-03-21 16:06

工研院轉譯平台 讓癌症檢測更精準

2019-03-21 10:03

3D列印持續普及 牙套將能即時製作

2019-03-21 18:13

美光減產效應 半導體矽晶圓後市添變數

2019-03-21 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top