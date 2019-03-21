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大陸增值稅改革細則來了！出口退稅率同步調整

2019-03-21 21:00聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸財政部、稅務總局和海關總署21日聯合發佈增值稅改革細則，4月1日起適用增值稅16%和10%分別降至13%和9%，出口退稅率將同步調整。

第一財經援引財稅專家分析，出口退稅是把企業交的稅再退還給企業，因此增值稅稅率下降後，出口退稅率也將同步調整，預計即原適用16%稅率且出口退稅率為16%的出口貨物，出口退稅率調整至13%；原適用10%稅率且出口退稅率為10%的出口貨物，出口退稅率調整至9%。

報導指出，出口退稅被視為一種促進貿易的合法措施，不屬於補貼，被各國廣泛採用。一般來說，徵稅稅率就是退稅稅率以實現出口商品的零稅率。但由於大陸稅收管理還不盡完善，騙取出口退稅的現象時有發生，有關部門才設定特定的出口退稅稅率，部分商品出口退稅率和徵稅率相同，出口實現零稅率；但多數商品退稅稅率低於徵稅稅率，並非全額退稅。經過去年底的出口退稅率調整後，目前出口退稅稅率分為5檔，即16%、13%、10%、6%和5%。

報導援引普華永道中國間接稅業務主管合夥人李軍表示，今年下調出口退稅率也可能跟去年一樣給予幾個月的過渡期，過渡期內出口企業還是按照原稅率退稅，過渡期後按新退稅率退稅。

比如，去年5月1日出口退稅率同步下調後，財稅部門發文給予外貿企業和生產企業3個月的過渡期，過渡期內出口退稅率可按照原稅率退稅。

財政部資料顯示，2018年出口退稅人民幣1.59兆億元，增長14.7%。今年前兩個月出口退稅2667億元，增長23.4%。

財政部
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