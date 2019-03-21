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防出口貨物掉包 將大幅提高出口貨物查驗比例

2019-03-21 19:13經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

防杜出口貨物發生掉包情事，財政部今（21）日預告修正「進出口貨物查驗準則」，出口貨物的查驗方式及申請查驗期限比照進口貨物查驗規定，財政部關務署官員表示，目前出口貨物查驗的比例約為進口貨物的一半，未來出口貨物查驗方式比照進口貨物後，將大幅提高出口貨物查驗比例。

修正草案明定出口貨物的查驗方式、申請查驗期限及倉庫管理人員應配合辦理事項，準用進口貨物查驗規定。

海關辦理人工查驗，得視貨物出口人、報關業者、起運口岸、生產國別、貨物特性、稅則號別及輸出入規定等因素決定以簡易查驗、一般查驗或詳細查驗的方式為之，並得由海關的電腦系統或派驗報單主管人員決定指櫃、指位或查驗件數。

海關辦理儀器查驗得由海關的電腦系統或派驗報單主管人員決定指櫃查驗。

核定人工查驗之出口貨物，報關人應自報關之翌日起十日內；快遞貨物應自報關之翌日起三日內申請並會同海關查驗，屆期仍未申請查驗或申請展延查驗期限者，應由海關書面通知倉庫管理人預定會同查驗時間，並副知報關人或納稅義務人。

核定儀器查驗之出口貨物，報關人應自海關電腦發送儀器查驗訊息通知之翌日起十日內申請查驗，屆期仍未申請查驗或申請展延查驗期限者，應由海關書面通知倉庫管理人預定查驗時間，並副知報關人或納稅義務人。

強化出口查緝，將調整儀器查驗實施時點原則，由「放行後裝船前」修正為「放行前」。即出口貨櫃（物）之儀器查驗除有必要外，應於放行前為之。

防杜貨物移動過程發生掉包情事，修正草案規定，已報關放行之出口貨物，辦理退關提回，或因故核定退運出口之貨物，其業經查驗者，如驗明貨櫃（物）原封條完整，得免再開驗，如屬非原封貨櫃（物）、海運非櫃裝或空運未加封貨物，應再查驗；原核定免驗者，得准予免驗。

海關財政部
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