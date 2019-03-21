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產創條例拍板 勤業眾信：適用時點、重複優惠狀況需釐清

2019-03-21 18:09經濟日報 記者翁至威╱即時報導

產業創新條例今（21）日正式拍板，勤業眾信稅務部會計師陳惠明肯定政府透過修法來促進投資，不過他也指出，部分修法細節仍須釐清，例如適用時點、與其他租稅優惠若重疊是否僅能擇一等問題。

陳惠明指出，此次產創條例修法將投資設備廠房等支出，做為未分配盈餘稅之減除項目，有助企業永續成長，不過，主管機關若要落實修法美意、促進投資，在訂定相關辦法時仍有許多細節必須納入考量。

首先，草案規定實施年限自公布日起實施，陳惠明指出，假設公布日為2019年7月1日，企業在2019年1月1日至6月30日間所做投資是否可以回溯適用？他認為，在公布日前已發生的投資，不應排除，否則有失政府美意。

其次，企業購置機器設備的時點認列及稅務處理，也必須釐清。陳惠明指出，過去促進產業升級條例是以「訂購日」為適用依據，但若站在獎勵企業投資觀點，應以「交貨日」為準，且應設有三年內不得轉讓報廢等限制，但各項限制也應通盤考量，避免徒增企業負擔。

陳惠明表示，若租稅優惠有重複，例如企業未分配盈餘投資在重大公共建設，享有支出金額5%至20%限額內抵減當年度應納營所稅的租稅優惠，與未分配盈餘實質投資的減除優惠兩者之間，是否只能擇一適用？陳惠明認為，若獎勵目的不同，就沒有重複獎勵問題，不應限制擇一適用。

陳惠明也提到，草案指出，企業辦理未分配盈餘申報時，要檢附投資證明文件，不過由於憑證數量眾多，主管機關可考量，未來是否由會計師查核報告代替投資證明憑證，簡化申報作業。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明。圖／勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明。圖／勤業眾信提供
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