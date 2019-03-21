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車輛進斑馬線3公尺內不能有行人 北市58路口今起執法

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給愛心享租稅優惠 報稅馬上用得到

2019-03-21 12:14經濟日報 記者翁至威╱即時報導

內政部營建署今（21）日表示，為鼓勵住宅所有權人出租住宅給租金補貼戶，住宅法2017年1月11日修正公布後，公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等三大稅賦優惠。

在綜所稅方面，出租住宅給符合租金補貼資格且接受租金補貼者的公益出租人，可享有每屋每月租金收入最高1萬元免稅優惠。

營建署提醒，今年5月申報2018年所得稅時，若採網路申報者，在申報時所得種類勾選「租賃所得」，所得格式勾選為符合住宅法第15條者，即可享有每屋每月租金收入最高1萬元免稅優惠；

若採國稅局臨櫃辦理所得稅申報者，則必須主動表示符合住宅法第15條的公益出租人，即可享有優惠。

此外，公益出租人房屋稅適用自用住宅稅率1.2%。營建署表示，過去公益出租人必須主動申請核發公益出租人核定函，但住宅法修法後，政府也可以主動認定。

至於地價稅部分，據營建署統計，目前已有16個縣市公布，地價稅可適用自用住宅千分之2稅率，包括台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、澎湖縣及連江縣等，其餘縣市尚未完成法制作業或仍在評估中。

而過去常有民眾反應因房東課稅問題，無法申請租金補貼，營建署呼籲，政府已提供稅賦優惠，有空餘屋之屋主可考量將住宅出租給領有租金補貼之民眾。

營建署也提醒，住宅法第3條規定，公益出租人須為「住宅所有權人」，因此租賃契約上所載出租人若非住宅所有權人，將無法認定為公益出租人。

租金補貼住宅法所得稅
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