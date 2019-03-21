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公益出租人有哪些稅賦優惠？ 一張表看懂

2019-03-21 12:06經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

為鼓勵住宅所有權人出租住宅予租金補貼戶，住宅法2017年1月11日修正公布後，公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅與地價稅等三項稅賦優惠。

一、房屋稅適用自用住宅稅率1.2%

內政部營建署表示，公益出租人自2014年起，即享有房屋稅適用自用住宅稅率1.2%稅賦優惠，但2014年至2016年的公益出租人須透過主動申請核發公益出租人核定函，始得享有該稅賦優惠。

2017年起，依住宅法第3條第3款訂定的公益出租人資格認定作業要點，民眾可以主動申請核發公益出租人認定函，也可由政府主動認定公益出租人。

二、綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅

至於所得稅部分，營建署表示，住宅法2017年1月11日修正公布第15條，對於出租住宅予符合租金補貼資格且接受租金補貼者的公益出租人，可享有每屋每月租金收入最高1萬元的免稅優惠。

今年5月申報2018年度所得稅時，若採網路申報者，於申報時所得種類勾選租賃所得，所得格式勾選為符合住宅法第15條者，即可享有每屋每月租金收入最高1萬元的免稅優惠。

若採國稅局臨櫃辦理所得稅申報者，則請主動表示符合住宅法第15條的公益出租人，即可享有每屋每月租金收入最高1萬元的免稅優惠。

三、地價稅得適用自用住宅用地稅率千分之2

地價稅方面，依住宅法第16條規定，公益出租人出租房屋之土地，直轄市、縣（市）政府課徵的地價稅，得按自用住宅用地稅率課徵。

由於地價稅優惠自治條例是由直轄市、縣（市）政府制定，並報財政部備查；經內政部營建署調查，台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、澎湖縣及連江縣等16個直轄市、縣（市）已公布制定公益出租人地價稅優惠的自治條例，其餘直轄市、縣（市）尚未完成法制作業或尚在評估中。

而過去常有民眾反映因為房東課稅問題，無法申請租金補貼，營建署則呼籲，政府已經提供稅賦優惠，對於有空餘屋的屋主，可考量將住宅出租予領有租金補貼的民眾。

營建署提醒，住宅法第3條規定公益出租人須為住宅所有權人，因此，租賃契約上所載出租人若非住宅所有權人，將無法認定為公益出租人。

資料來源：內政部營建署
資料來源：內政部營建署
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租金補貼住宅法地價稅
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