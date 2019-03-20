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基隆關公告標售越野沙灘車、電動腳踏車等 28日開標

2019-03-20 19:06經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

基隆關今（20）日公告標售海關沒入及逾期不報關貨物，包含：越野沙灘車、舊車及二手車用音響零件、電動腳踏車、音響、啞鈴片等，3月28日下午2時開標。

基隆關表示，有關標售貨物及運輸工具須知、標售貨物清單、押標金及看貨證等，可在看貨日期期間至該關網站（網址：http://keelung.customs.gov.tw）列印參閱。

3月21、22、25、26及27日上午9時至11時30分或下午1時30分至4時，在基隆關私貨倉庫及所轄各貨櫃集散站、聯鎖倉庫、保稅倉庫看貨。

基隆關指出，欲至西岸碼頭私貨倉庫看貨者，應先向基隆關法務緝案組私貨處理股索取看貨證，並至私貨倉庫股申請進入港區看貨手續，再向各碼頭派出所申請港區臨時通行證。

公告標售海關沒入及逾期不報關貨物包含：越野沙灘車、舊車 (ALFA　ROMEO)及二手車用音響零件、舊車(BUICK)、電動腳踏車(YAMAHA)、螺帽、音響、啞鈴片 ( 體育用品)、螺絲及墊片等，實際標售貨物項目詳看貨清單。

投標資格，個人繳驗中華民國國民身分證正本、影本各乙份，及攜帶個人私章；廠商繳驗最近一期納稅證明，並攜帶公司大、小章。此外，還有特殊限制，詳看貨清單中個案敘明。

3月26、27日至基隆關法務緝案組處理課私貨處理股繳交押標金，限臺銀支票、臺銀同業支票或銀行保付支票。繳交押標金後領取投標單，每人（公司）每組貨物以壹張為限，須以限時掛號郵寄基隆關，並須在開標當日下午1時30分前寄達。

開標地點在基隆市港西街6號基隆關4樓第2會議室。

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