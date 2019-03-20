親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

台商憂資金回台曝光 財政部：資料彌封與去識別化

2019-03-20 17:03經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

因應國際政經局勢變化、稅務資訊透明之反避稅浪潮，及近期租稅天堂要求應符合在當地有「從事實質經濟活動」之要求，台商開始思考調整全球投資營運布局與營運模式以因應此一全球投資環境劇變，而將海外資金匯回台灣運用已成為眾多台商重要選項之一。

行政院為協助台商順利匯回海外資金，於107年12月7日核定「歡迎台商回台投資行動方案」，整合各部會資源並排除各種可能之不利因素，以吸引優質台商資金回流，帶動國內經濟發展。

為使台商能更清楚瞭解財政部對海外資金匯回台灣之政策方向與各項租稅措施，KPMG財團法人安侯建業教育基金會及安侯建業聯合會計師事務所於今日舉辦「租稅天堂實質要求下之台商資金回台」研討會，邀請財政部中區國稅局局長宋秀玲，說明海外資金回台投資之政策內容及新頒釋令之適用要件外。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師蔡文凱也提供台商將海外資金匯回台灣之實務操作與未來租稅天堂經濟實質規範之影響，期讓台商能順利將海外資金作一更有租稅效率之配置與運用。

針對今年年1月31日新頒釋令，宋秀玲表示，強調僅針對屬所得性質之海外資金課稅，若海外資金屬收回境外投資股本或財富管理本金、向境外金融機構之借款、撤回原預計境外投資之本金及存放與境外財產等，並非為海外所得而無須課稅。

宋秀玲表示，「稅務專屬服務窗口」有一完整的處理原則與標準程序，包括從服務範圍、受理原則、一般法規諮詢受理程序，到成立個案專案小組協助諮詢受理程序與最後的終止諮詢及撤案等。

而有關台商最關心的資料保密部分則有彌封與去識別化等個案諮詢資訊處理原則以茲保護，讓台商能解除心中疑慮並能清楚瞭解財政部具體作法，期能有效回應及協助台商解決資金回台所涉稅務問題。

KPMG會計師郭士華表示，海外台商多年來在海外打拼多年面臨了諸多挑戰與困境，現今又須面對全球經濟與租稅環境驟變，實有需要審慎評估與調整個人與公司的整體投資架構調整與海外資金配置，以更具彈性且合規之架構因應未來經濟與租稅環境變動。

因應全球金融帳戶資料自動交換（CRS）與租稅天堂對於實質經濟活動之規範，蔡文凱提醒，海外個人與公司帳戶資金之透明化已是一個國際趨勢，台商應審慎評估個人與公司在海外的資產配置情況，須充分瞭解以利遵循。

KPMG與中區國稅局共同舉辦「租稅天堂實質要求下之台商資金回台」研討會，KPMG...
KPMG與中區國稅局共同舉辦「租稅天堂實質要求下之台商資金回台」研討會，KPMG安侯建業稅務投資部會計師蔡文凱（左起）KPMG安侯建業執行董事許志文、財政部中區國稅局局長宋秀玲、財政部中區國稅局審查一科科長陳惠嬌、KPMG安侯建業執業董事張字信及稅務投資部執業會計師陳彩凰均一同與會。圖／KPMG提供
分享

台商外資財政部
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

無人繼承遺產充公 去年3,600萬入國庫

2019-03-19 23:46

台商在大陸稅務 三點留意

2019-03-19 23:46

外銷營業稅零稅率 保險小店家不適用

2019-03-19 23:46

採擴大書審報營所稅 稅局盯

2019-03-19 23:46

去年無人繼承遺產解繳國庫 單筆最高金額1,961萬元

2019-03-19 18:58

名家觀點／對空店稅說No

2019-03-15 00:50

基本生活費申報抵稅 按居留天數比例計算

2019-03-14 02:45

資誠：風力機組享優稅

2019-03-14 02:45

二房東條款 凶宅訊息須告知

2019-03-14 02:45

資金回台 善用舉證規定節稅

2019-03-14 02:45
看更多

熱門文章

王子復仇來了…張國煒絕情波音 對星宇是好是壞？

2019-03-20 09:00

量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

2019-03-20 15:26

勞退條例審查 藍委爭送利多

2019-03-20 00:16

合庫金去年財報 兩大驚喜

2019-03-19 23:49

勞工自提6%免稅 將擴大適用

2019-03-19 23:35

採擴大書審報營所稅 稅局盯

2019-03-19 23:46

統一超加快展店 讓利加盟商

2019-03-19 23:37

勞退兩新案 民進黨團不支持

2019-03-20 00:15

上市櫃設置獨董 四個放寬

2019-03-19 23:30

星宇航空最快今年底開航 張國煒：票價不會坐不起

2019-03-19 18:06

商辦市場是火種 顏炳立:南港動了、信義計畫區要發了！

2019-03-20 15:24

中信證券「中信亮點」App上市 引領行動理財新趨勢

2019-03-20 08:21

蘋果推新iMac 供應鏈樂

2019-03-19 23:32

華映遭爆拿台灣投資人錢補貼中國華映 金管會啟動調查

2019-03-20 10:39

沒溫度…小七無人店 擴點暫喊卡

2019-03-20 00:43

甲山林二代接班 祝藝上檯面

2019-03-19 23:25

杜英宗：壽險業漸漸好轉

2019-03-19 23:49

王美花升任政務次長 外傳新常務次長很「接地氣」

2019-03-20 11:51

壽險去年匯損創新高 金管會三管齊下降風險

2019-03-19 18:11

解決獨董荒 金管會祭這四招

2019-03-19 19:52

去年無人繼承遺產解繳國庫 單筆最高金額1,961萬元

2019-03-19 18:58

歐洲商會發布薪酬指南 台灣科技業人才缺很大

2019-03-19 23:54

影／張國煒：首架飛機親自試駕 星宇最快12月底開航　

2019-03-19 20:24

台商在大陸稅務 三點留意

2019-03-19 23:46

信驊挑戰二千金？外資目標價喊968元

2019-03-20 01:08

環評史上「敗部復活」首例！福海風電通過環評

2019-03-20 16:32

三招擺脫信用小白 借錢妥當啦！

2019-03-20 10:55

星宇大購機 快速布建航網

2019-03-20 00:28

華固：商廠辦供需失衡 今明年推4大案

2019-03-20 08:35

消費者不捧場 小七「無人店」暫停拓點！

2019-03-19 23:31

無人繼承遺產充公 去年3,600萬入國庫

2019-03-19 23:46

超商龍頭7-ELEVEN 還能再創獲利高峰嗎？總座黃瑞典用三個字回應

2019-03-20 09:35

推動醫療救助 南山人壽六年砸3.3億

2019-03-19 23:49

資誠調查：智慧型手機超越PC 成線上購物主要工具

2019-03-19 18:47

影／正新老董辭世員工感念 老董夫人9年前遺愛大村鄉民

2019-03-20 15:25

清明節竟有「掃墓意外險」這種保險最高理賠300萬

2019-03-19 22:30

選後電價上漲蠢蠢欲動？！沈榮津這回無法掛保證

2019-03-20 09:35

正新創辦人羅結辭世 早完成交班布局

2019-03-20 00:39

外銷訂單年減10.9％ 創34月以來最大減幅

2019-03-20 16:07

正新羅結辭世 遺產稅估20億

2019-03-19 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top