台商憂資金回台曝光 財政部：資料彌封與去識別化

2019-03-20 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



因應國際政經局勢變化、稅務資訊透明之反避稅浪潮，及近期租稅天堂要求應符合在當地有「從事實質經濟活動」之要求，台商開始思考調整全球投資營運布局與營運模式以因應此一全球投資環境劇變，而將海外資金匯回台灣運用已成為眾多台商重要選項之一。

行政院為協助台商順利匯回海外資金，於107年12月7日核定「歡迎台商回台投資行動方案」，整合各部會資源並排除各種可能之不利因素，以吸引優質台商資金回流，帶動國內經濟發展。

為使台商能更清楚瞭解財政部對海外資金匯回台灣之政策方向與各項租稅措施，KPMG財團法人安侯建業教育基金會及安侯建業聯合會計師事務所於今日舉辦「租稅天堂實質要求下之台商資金回台」研討會，邀請財政部中區國稅局局長宋秀玲，說明海外資金回台投資之政策內容及新頒釋令之適用要件外。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師蔡文凱也提供台商將海外資金匯回台灣之實務操作與未來租稅天堂經濟實質規範之影響，期讓台商能順利將海外資金作一更有租稅效率之配置與運用。

針對今年年1月31日新頒釋令，宋秀玲表示，強調僅針對屬所得性質之海外資金課稅，若海外資金屬收回境外投資股本或財富管理本金、向境外金融機構之借款、撤回原預計境外投資之本金及存放與境外財產等，並非為海外所得而無須課稅。

宋秀玲表示，「稅務專屬服務窗口」有一完整的處理原則與標準程序，包括從服務範圍、受理原則、一般法規諮詢受理程序，到成立個案專案小組協助諮詢受理程序與最後的終止諮詢及撤案等。

而有關台商最關心的資料保密部分則有彌封與去識別化等個案諮詢資訊處理原則以茲保護，讓台商能解除心中疑慮並能清楚瞭解財政部具體作法，期能有效回應及協助台商解決資金回台所涉稅務問題。

KPMG會計師郭士華表示，海外台商多年來在海外打拼多年面臨了諸多挑戰與困境，現今又須面對全球經濟與租稅環境驟變，實有需要審慎評估與調整個人與公司的整體投資架構調整與海外資金配置，以更具彈性且合規之架構因應未來經濟與租稅環境變動。