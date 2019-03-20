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經濟解析／正新創辦人遺產稅貢獻 長照基金財源夠了嗎?

2019-03-20 12:19經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

台灣第六大富豪、正新輪胎創辦人羅結辭世，羅家向來「誠實繳稅」，外界推估羅結遺產稅上看20億元。長期關注「長照議題」的暢銷書作家伊佳奇指出，遺產稅是長照基金的主要來源之一，但不穩定，2020年總統大選，兩黨候選人皆應提出長照基金財源的政見。

伊佳奇表示，自從遺贈稅稅率調高，並列為長照基金主要稅收來源後，大筆的遺贈稅即很少出現，正新是國稅局眼中的誠實報稅繳稅大戶，致使外界預期，羅結遺產稅應接近甚至超過20億元，可貢獻國庫及長照基金。

長照基金來自遺贈稅、菸酒稅收、政府預算撥充、菸品健康捐及房地合一稅等收入。伊佳奇示，在上述的稅源中，以遺贈稅最不穩定，因這部分是可經事先規劃，達到節稅的目的。羅結的遺產稅，很可能是2017年提高遺贈稅稅率後，繳交金額最高者。

根據財政部資料，2016年因政策規劃將贈與稅列為長照基金財源，稅率調高，民眾因而提前贈與，當年度稅收驟增至220億元，占稅收比重提高至1％。

2017年新制上路前，提前贈與持續發酵，大額贈與及有稅案件增加，全年贈與稅收299億元，占總稅收比重升至1.3％，雙創新高。

2017年調高遺贈稅率後，遺產及贈與稅由單一稅率10% 調高為10%、15%、20%，三階段累進稅率，遺產稅收入下降，於2018年達成率不到六成，只有54.8％，贈與稅達成率僅有32.4％。

遺贈稅稅收不穩定，而占有長照基金主要財源的菸稅，則有修法調降的風險。

伊佳奇提到，2017年4月立法院修正通過菸酒稅法部分條文，每包菸的菸稅調漲20元。以2018年長照基金來看，雖順利達成321億元的預算目標，挹注長照基金的稅收中，逾八成都由菸稅所貢獻，每月平均有20億元菸稅撥入長照。

菸價調高後，也帶來走私菸猖獗、菸民的抗議，在立法院本會期中，傳出有執政黨立委將提案修正菸酒稅法，調降菸稅並不再指定做為長照用途，伊佳奇認為，如果真的調降菸稅，對長照基金的不穩定性，將是雪上加霜。

他建議，2020年總統大選，兩黨候選人皆應未雨綢繆，提出穩定長照基金財源的政見。

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