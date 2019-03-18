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促進投資 社宅、疫苗製造工廠享促參租稅優惠

2019-03-18 20:28經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

促進投資，財政部再鬆綁促參可享租稅優惠的重大公共建設範圍，今（18）日預告修正「促進民間參與公共建設法的重大公共建設範圍」，新增社會住宅為重大公共建設範圍，以鼓勵民間參與興辦社會住宅。

不過，刪除交通建設重大公共建設範圍的路外「平面式公共停車場」屬重大公共建設範圍。

另外，也增列衛生醫療設施重大公共建設的藥物製造工廠範圍，以疫苗製造工廠為限，以帶動醫療產業發展。

財政部推動促參司司長王秀時表示，交通部認為平面式停車場平均每一停車位造價僅新台幣10萬以內，相較於立體式、機械式及塔台式停車場平均每一停車場造價50萬元至100萬元不等，投資成本較低。

王秀時指出，考量平面式停車場投資門檻較低，如比照其他型式停車場列入重大公共建設範圍，提供租稅優惠，不符比例原則，因此，刪除平面式路外公共停車場屬重大公共建設範圍。

促進民間參與公共建設重大公共建設主要享有五年免徵營利事業所得稅、投資支出的營利事業所得稅抵減、進口機具設備關稅優惠、地價稅、房屋稅及契稅減免、營利事業投資股票應納所得稅抵減等租稅優惠。

王秀時說，修正草案預訂公告60日，外界如果沒有異議，就正式公告實施。

修正草案規定，社會住宅必須符合下列規定之一，才適用重大公共建設，一是作為社會住宅使用之土地面積達0.5公頃以上者；二是作為社會住宅使用部分，依容積核算總樓地板面積達5,000平方公尺以上者。

修正草案也修正交通建設重大公共建設範圍之路外立體式、機械式及塔台式停車場認定標準為總樓地板面積及不含土地成本的投資總額。

路外公共停車場必須符合下列規定之一，一是總樓地板面積達8,000平方公尺以上的立體式停車場；二是投資總額不含土地成本達新台幣3,000萬元以上之機械式或塔台式停車場。

因應美中貿易戰，全球經濟今年走緩，財政部自去年下半年起即鬆綁促進民間參與公共建設相關規定，希望帶動民間投資，以維持今年經濟成長動能。

去年6月鬆綁項目包含：污水下水道設施，增加結合再生水設施、家庭污水及事業廢水之下水道暨其處理設施亦得採促參方式辦理，擴大投資規模吸引廠商投資；正面表列長期照顧設施為社會福利設施範圍，無須經中央目的事業主管機關逐案認定，縮短行政作業流程；大型購物中心設置範圍不限於離島地區。

停車場社會住宅新台幣
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