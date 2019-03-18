大陸發布34號公告 KPMG：仍須留意稅務風險

2019-03-18 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



中國大陸發布34號公告，釐清個人稅改細節。KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（18）日表示，台商、台幹仍需注意未符合離境規定而成為大陸稅務居民的稅務風險。

中國大陸財政部稅務總局4日發布2019年第34號公告，釐清有關去年修訂個人所得稅法細節，確立無住所個人的六年豁免條款中，起始年度自2019年開始起算。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師葉維惇表示，大陸台商或於當地工作的台幹，以前年度並未注意相關規定而長期居住於中國大陸境內，可趁此機會重新審視自身於大陸境內居住天數之情形，避免以後年度仍有被認定為大陸稅務居民的問題。

此外，葉維惇提醒，台商台幹仍需注意，此項規定只代表以前依據舊法規定之適用情形僅計算至2018年度為止，不代表以往未符合離境規定而成為大陸稅務居民的稅務風險可一筆勾銷。

此外，34號公告也確立，在中國大陸境內停留之當天未滿24小時，則不計入居住天數計算。

KPMG安侯建業稅務投資部協理張智揚對此表示，過往許多外籍人士在計算離境天數時，往往沒注意到出境、入境之天數計入規定，也未注意到在大陸國籍運輸器上，也就是搭機或搭船，仍屬境內情形，容易混淆或算錯居住天數。

但34號公告發布後，前述問題將不復存在，但仍須注意是否有乘坐跨日航班且搭乘大陸國籍班機之情形。