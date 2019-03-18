大陸發布34號公告 勤業眾信：免稅條件放寬

2019-03-18 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



中國大陸稅改一波波，近日發布34號公告，勤業眾信聯合會計師事務所今（18）日提醒，部分台幹海外領薪資部分，仍須釐清回歸勞務提供地為所得來源地，應確實評估自身與企業課稅範圍及申報規定。

中國大陸官方14日發出「財政部稅務總局關於在中國境內無住所的個人居住時間判定標準的公告」（簡稱34號公告），放寬在大陸工作的台商境外所得納入課稅免稅條件，也代表著2019年開始為重新起算的課稅原年，台商對於之前計算著六年坐月子的年度，也在此次34號公告中獲得明確認知。

勤業眾信表示，對於長期在中國大陸服務的台籍人員，此次修法確實放寬了「境外所得」課稅規定，但對於部分台籍人員大陸工作海外支領薪資部分，依舊需釐清回歸勞務提供地為所得來源地，故仍應確實評估自身與企業課稅範圍及申報規定。

勤業眾信表示，依據34號公告規定，在大陸境內居住累計滿183天的年度連續「滿六年」的起點，從2019年以後年度起算，2018年前已居住年度一律「歸零」。在2024年之前，所有在大陸無住所個人在境內居住年限將都不會滿六年，該個人取得境外支付的境外所得，都能享免稅優惠。

此外，「坐月子條款」離境排除規定也持續保留，自2019年起任一年度如果有單次離境超過30天，自此以前連續年限也「歸零」，重新起算六年。