報稅季省荷包 四大族群看這邊

2019-03-18 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



專家提醒小資族、存股族、換屋族三大族群今年報稅應注意規定，把握節稅小確幸。 示意圖／ingimage 分享 facebook

5月報稅季來臨，KPMG安侯建業聯合會計師事務所家族稅務辦公室版主持會計師許志文提醒小資族、存股族、換屋族三大族群今年報稅應注意規定，把握節稅小確幸；另外針對高薪白領族，明年「名模條款」上路，今年起也要開始準備記帳，提早為明年報稅做準備。

對小資族而言，今年調高四大扣除額，其中標準扣除額從原本9 萬元調高至12萬元，薪資特別扣除額則從12.8萬元一口氣調高到20萬元，對剛出社會還沒有什麼家庭負擔的小資族而言，可算是減稅福音，以去年適用所得稅率5%為例，以上兩項扣除額調整，可讓小資族少繳5,100元。

此外存股族也要注意，今年股利所得計算、申報大不同，採二擇優申報方式，對大部分適用所得稅率在20%以下族群而言，可以享有上限8萬元的可扣抵稅額上限；至於對於綜合所得稅申報適用稅率在30%或40%的人，建議可採分開計稅28%計算稅額會比較划算。

而2016年起實施房地合一實價課稅以來，換屋族要注意，計算申報出售房地所得，要小心新舊制適用差異大。KPMG指出，實務上有不少案例，因夫妻互贈房地在出售後，計算財產交易所得時遇到成本認定問題，因此財政部在2017年放寬規定，出售時是以配偶間第一次相互贈與前，配偶原始取得該房地之日為取得日，並依原始取得原因（例如出價取得、繼承或受贈）來計算成本。

換句話說，如果先生是先向第三人購買房地後贈與給妻子再出售，可依照先生原始買入成本來計算財產交易所得。

而因應大法官745號解釋，行政院會去年通過「名模條款」所得稅法修正草案，薪資所得從現行定額扣除的單軌制，改為「雙軌」並行，新增核實「實額減除」兩種方式，薪資所得者不分行業類別，都可擇一擇優適用。財政部列出「治裝費」、「職業上工具支出」及「進修訓練費」，每項減除上限各為薪資所得3 ％，預定2019年1月1日起實施，2020年5月報稅時適用。

雖然明年報稅才可適用，但安侯建業聯合會計師事務所協理陳信賢提醒，今年起就必須開始針對相關費用整理相關憑證並記帳，否則明年將無法列報扣除。