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「極度乾燥」出走、永福樓收攤...東區商圈「倒店潮」不是你想的那樣

何處沾染紅塵：林清玄的報導文學和電影因緣

所得稅申報規定有重大變動 這四種族群都要小心

2019-03-18 12:09經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

5月報稅季快到了，今年所得稅除了標準扣除額、薪資特別扣除額有較大幅度調整，可減輕大家繳稅負擔外，今明兩年在不動產財產交易所得、股利所得、薪資扣除額等所得稅計算及申報規定皆有重大變動，其中股票族要注意關鍵數字「94」，高薪白領專業人士則要開始記帳了。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師許志文表示，「小資族」有減稅小確幸，因為今年標準扣除額從原本的9萬元，調高到12萬元，薪資特別扣除額則從12.8萬元，一口氣調高到20萬元。以去年適用所得稅率5%為例，以上兩項扣除額調整，可讓小資族少繳5100元。

安侯建業聯合會計師事務所楊華妃協理提醒，公司於給付薪資時如有扣繳稅款，需辦理所得稅申報，才能將該扣繳稅款退還，如果網路申報，可享第一批退稅，在7月31日即拿到退稅款。

去年有參與除權息的「存股族」要注意，今年股利所得申報是併入所得稅申報和分開計稅，採二擇優的申報方式，對大部分適用所得稅率在20%以下的族群而言，可以享有上限8萬元的可扣抵稅額上限；綜合所得稅申報適用稅率在30%或40%的人，建議可採分開計稅28%計算稅額會比較划算。

存股族報稅擇優申報還可能退稅，其中全年股利所得約94萬元以下者，選擇合併計稅不僅股利所得可免稅，甚至還可退稅。

「換屋族」計算申報出售房地所得要小心，新舊制適用差異大，如果房地有符合自住優惠規定，在計算房地交易所得時，新制因有400萬元免稅額，較舊制有利，此時可選擇房地合一課稅新制規定計算所得。

財政部配合司法院釋字第745號解釋意旨修正薪資所得計算規定，也就是「名模條款」今年元旦起實施，明年5月申報綜所稅時可採用，安侯建業聯合會計師事務所協理陳信賢提醒，「高薪白領族」今年要準備開始記帳，因為未來相關費用必須整理相關憑證並記帳，如果不記帳，明年將無法列報扣除。

5月報稅季快到了，今年所得稅除了標準扣除額、薪資特別扣除額有較大幅度調整。 圖／...
5月報稅季快到了，今年所得稅除了標準扣除額、薪資特別扣除額有較大幅度調整。 圖／聯合報系資料照片
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