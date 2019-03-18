所得稅申報規定有重大變動 這四種族群都要小心

2019-03-18 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



5月報稅季快到了，今年所得稅除了標準扣除額、薪資特別扣除額有較大幅度調整，可減輕大家繳稅負擔外，今明兩年在不動產財產交易所得、股利所得、薪資扣除額等所得稅計算及申報規定皆有重大變動，其中股票族要注意關鍵數字「94」，高薪白領專業人士則要開始記帳了。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師許志文表示，「小資族」有減稅小確幸，因為今年標準扣除額從原本的9萬元，調高到12萬元，薪資特別扣除額則從12.8萬元，一口氣調高到20萬元。以去年適用所得稅率5%為例，以上兩項扣除額調整，可讓小資族少繳5100元。

安侯建業聯合會計師事務所楊華妃協理提醒，公司於給付薪資時如有扣繳稅款，需辦理所得稅申報，才能將該扣繳稅款退還，如果網路申報，可享第一批退稅，在7月31日即拿到退稅款。

去年有參與除權息的「存股族」要注意，今年股利所得申報是併入所得稅申報和分開計稅，採二擇優的申報方式，對大部分適用所得稅率在20%以下的族群而言，可以享有上限8萬元的可扣抵稅額上限；綜合所得稅申報適用稅率在30%或40%的人，建議可採分開計稅28%計算稅額會比較划算。

存股族報稅擇優申報還可能退稅，其中全年股利所得約94萬元以下者，選擇合併計稅不僅股利所得可免稅，甚至還可退稅。

「換屋族」計算申報出售房地所得要小心，新舊制適用差異大，如果房地有符合自住優惠規定，在計算房地交易所得時，新制因有400萬元免稅額，較舊制有利，此時可選擇房地合一課稅新制規定計算所得。