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飲料店家數10年大幅成長1.8倍 冷熱飲店賣贏咖啡館

2019-03-15 05:49聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

俗話說「第一賣冰，第二做醫生」，別小看飲料店，根據財政部營利家數及銷售額統計，冰果店、冷熱飲店及咖啡館等飲料業者家數近10年成長1.8倍，銷售額也逐年成長，去年已達697億元。咖啡館家數雖然成長幅度較冷熱飲店大，但近5年冷熱飲店銷售額卻暴增，增幅逾1.3倍。

財政部統計處分析，冷熱飲店因進入門檻較低、客群較廣，因此家數相對多，去年已達1.8萬家，占總飲料店家數的8成4、銷售額的7成5。但從成長幅度來看，咖啡店家數成長較為突出，很多小資創業都去開一間咖啡店。

不過，近5年國人消費習慣與族群變化，各家手搖飲店推陳出新，飲品種類豐富多元，朝精緻化及高值化發展，常常出現人氣排隊店家。雖然咖啡店家數成長了7成6，贏過冷熱飲店，但銷售額表現卻大輸，冷熱飲店同期間銷售額大增了1.3 倍。

以各行政區觀察，財政部統計處表示，冷熱飲店及咖啡館皆多集中於六都，占全國家數及銷售額均逾7成；其中冷熱飲店以中、南部直轄市較普遍，占比均約1成5，咖啡館則以臺北市家數占四分之一及銷售額占近二分之一最高。

飲料店家密集度最高的行政區為台南市中西區及台中市中區，轄內每平方公里店數高達83家，其中咖啡館密集度最高者為臺北市大安區、冷熱飲店最密集為台中市中區；多數冷熱飲店家數多於咖啡館，但台北市信義區是少數轄內咖啡館家數多於冷熱飲店的地區。

此外，全台約有11個鄉鎮區，因屬山地或離島，致轄內並無飲料相關業者，如新竹尖石鄉、高雄茂林區等。

財政部統計，107年全台飲料業者共2.2萬家，銷售額近700億元且10年間大幅成...
財政部統計，107年全台飲料業者共2.2萬家，銷售額近700億元且10年間大幅成長1.8倍。記者沈婉玉／拍攝
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咖啡館財政部茂林
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