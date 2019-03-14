經營社群有成不靠網軍 財政部強調謹守分際

2019-03-14 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



農委會編列上千萬元預算招標廠商，標案內容遭質疑，疑似要養網軍「帶風向」。近期財政部經營社群網絡有成，除臉書外還成立LINE官方帳號，財政部表示，為了加強政策宣導、更接地氣，因此編列預算，有計畫的進行整合性、議題性的政策行銷，但強調謹守分際，絕對沒有養網軍帶風向。

財政部官員表示，各部會政策宣傳的作法都不同，財政部都是利用官方網站、臉書或LINE官方帳號，以生動活潑的方式加強與民眾的溝通，來進行政策宣導、澄清謠言等，不會透過網路看板、論壇，以養網軍帶風向方式操控輿論，網路雖匿名，但其實「很容易會被發現」。

財政部官員表示，不包括從國營銀行借調兩位八年級的行員，組成「馬卡龍女孩」當專職小編的人事費，今年僅編列相關業務宣傳費用一二○萬元，「跟其他部會相比非常低」。申請LINE官方帳號目前免設定費，因粉絲數、訊息量還不多，現在每月月費還不到一千元。

「也許有官員私下會上網表達意見，」財政部官員強調，所屬單位多，大家也有在網路上發表意見的自由，但絕對沒有正式、付費要求同仁上網回應，「我們絕對謹守分際」。