租稅天堂實質要求下 台商資金匯回考慮的不只是稅率

2019-03-14 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



KPMG 安侯建業聯合會計師事務所舉辦一系列「租稅天堂實質要求下之臺商資金回台」研討會，左起KPMG安侯建業稅務投資部副總經理洪銘鴻、稅務部營運長張芷、執行董事許志文、台北國稅局局長許慈美及KPMG安侯建業執行長林琬琬，均一同與會。圖／安侯建業提供 分享 facebook 因應國際間強化稅務合作與稅務資訊透明之反避稅浪潮，及近期Cayman 及BVI政府針對登記在此兩管轄地之公司，分別立法要求自2019年起應符合在當地有「從事實質經濟活動」之要求，許多長期在海外發展的台商為減輕個人與企業所受衝擊，開始逐步調整全球投資營運布局，而將海外資金匯回運用已成為重要選項。

行政院為協助台商順利匯回海外資金，去年12月7日核定「歡迎台商回台投資行動方案」，整合各部會資源並排除各種可能之不利因素，以吸引優質台商資金回流，帶動國內經濟發展。財政部各地區國稅局亦配合自今年年1月1日起至2021年12月31日止提供「稅務專屬服務」，協助台商解決回台投資所涉稅務問題。

安侯建業聯合會計師事務所舉辦「租稅天堂實質要求下之台商資金回台」研討會，邀請財政部台北國稅局局長許慈美，說明海外資金回臺投資之政策內容及新頒釋令之適用要件，KPMG安侯建業稅務投資部副總經理洪銘鴻則提供台商將海外資金匯回台灣之實務操作與未來租稅天堂經濟實質規範之影響。

許慈美表示，今年年1月31日新頒釋令說明，強調台商境外資金（包括海外及大陸資金）之構成因素及來源眾多，非均屬境外所得，如收回境外投資股本或財富管理本金、向境外金融機構之借款、撤回原預計境外投資之本金及存放與境外財產等，並非為海外所得而無須課稅。

後續再進一步確認其他資金之所得來源、性質、實現年度、核課期間及相關證明文件，最後計算應補繳稅額。另為合理保障納稅人權益，對於境外所得如有有應納所得稅或基本稅額之情形，海外所得在所得來源地已繳納之所得稅或大陸所得在大陸地區已繳納之所得稅，可依規定自所得稅應納稅額或個人基本稅額中扣抵。

KPMG安侯建業稅務投資部副總經理洪銘鴻表示，依目前研議中的海外資金匯回專法相關內容，其適用要件與新頒釋令有諸多差異，除稅率、課稅範圍、舉證責任與完稅方式不同，另對於後續資金的運用、限制與控管亦有諸多差異。

例如目前專法研議中的稅率為8%或10%，雖較新頒釋令適用海外所得基本稅率20%為低，惟若能善用新頒釋令的相關舉證規定，新頒釋令仍有相當節稅空間。且專法對於後續資金運用須投資於特定產業及受專戶控管，運用彈性亦須考量。因此台商應視海外資金之個別情況予以評估，可靈活彈性運用不同管道讓資金回台。