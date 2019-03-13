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外遇離婚還能分財產 你的民法不是你的民法？

韓國瑜的自經區 財部提五大理由認不可行

2019-03-13 21:50經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部今（13）日提出五大理由，強調現階段自由經濟示範區不可行。　

一是區內區外不公平競爭，全國性課題不宜區域性處理。

二是將淪為中美貿易戰下陸資洗產地，中國製洗成臺灣製。

三是特區內自由金流配套不足的部分，恐產生洗錢疑慮。

四是特區租稅優惠如認定有害租稅競爭，恐遭國際制裁。

五是特區業者大增，海關不容易管控貨物流及產地標記。

財政部說，就是清楚明白四個字：弊大於利，不得不正視這五項疑慮，三思而後行。此外，財政部也說「要做可以，但要全國性考量，要公平一致，更要符合國際趨勢。」

財政部貿易戰
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