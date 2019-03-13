讓小7店員成為雲端發票推廣尖兵 財部首推有獎競賽

2019-03-13 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為推廣雲端發票，不僅消費者有雲端發票專屬獎，店家也有獎！財政部首次舉辦全國零售業營業人開立雲端發票競賽，總獎金達80萬元，期望能鼓勵營業人主動開立並引導消費者索取雲端發票。

財政資訊中心主任陳泉錫表示，去年電子發票比例占全部發票比例7成，其中雲端發票僅佔電子發票的18%，今年希望積極推廣，讓雲端發票的占比可以提高為25%。

陳泉錫表示，去年開立紙本電子發票證明聯前12大營業人，就占了整體開立電子發票數量的6成以上，包括統一超商、全家便利商店、全聯實業、中油、萊爾富、麥當勞、來來超商（OK）、家樂福、新光三越、好市多、三商行（美聯社）及惠康百貨（頂好）等，全都是零售業營業人。

顯然要讓電子發票雲端化，零售業是關鍵，若「小7」店員等零售業營業人能站在第一線，大力鼓吹消費者「發票不要印出來」，利用載具索取發票，將能提高雲端發票開立的占比。因此，今年比賽就是以零售業營業人為競賽對象。

考量地區差異，陳泉錫表示，此次比賽採分區競賽，只要4月起至10月底的競賽期間，開立雲端發票張數達到各地區國稅局門檻值以上，且競賽期間雲端發票比率成長數較優的前8名，就給予獎金獎勵，第一名5萬、第二名4萬、第三名2萬各一位，另外5名優勝者可各得1萬，報名期間至3月底止。

另外，財政部今天召開「108年度校園雲端發票e起來活動」啟動記者會，由陳泉錫、財政部賦稅署副署長吳蓮英、教育部資訊及科技教育副司長司劉文惠、教育部國民及學前教育署專門委員黃淑儀、法務部廉政署副署長陳榮周共同宣布活動自今年3月16日起在全國各高中職校、大專校院校正式展開。