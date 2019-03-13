親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘槓上微軟
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

遠航長灘島偏移跑道 村民全出來看熱鬧

讓小7店員成為雲端發票推廣尖兵 財部首推有獎競賽

2019-03-13 20:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為推廣雲端發票，不僅消費者有雲端發票專屬獎，店家也有獎！財政部首次舉辦全國零售業營業人開立雲端發票競賽，總獎金達80萬元，期望能鼓勵營業人主動開立並引導消費者索取雲端發票。

財政資訊中心主任陳泉錫表示，去年電子發票比例占全部發票比例7成，其中雲端發票僅佔電子發票的18%，今年希望積極推廣，讓雲端發票的占比可以提高為25%。

陳泉錫表示，去年開立紙本電子發票證明聯前12大營業人，就占了整體開立電子發票數量的6成以上，包括統一超商、全家便利商店、全聯實業、中油、萊爾富、麥當勞、來來超商（OK）、家樂福、新光三越、好市多、三商行（美聯社）及惠康百貨（頂好）等，全都是零售業營業人。

顯然要讓電子發票雲端化，零售業是關鍵，若「小7」店員等零售業營業人能站在第一線，大力鼓吹消費者「發票不要印出來」，利用載具索取發票，將能提高雲端發票開立的占比。因此，今年比賽就是以零售業營業人為競賽對象。

考量地區差異，陳泉錫表示，此次比賽採分區競賽，只要4月起至10月底的競賽期間，開立雲端發票張數達到各地區國稅局門檻值以上，且競賽期間雲端發票比率成長數較優的前8名，就給予獎金獎勵，第一名5萬、第二名4萬、第三名2萬各一位，另外5名優勝者可各得1萬，報名期間至3月底止。

另外，財政部今天召開「108年度校園雲端發票e起來活動」啟動記者會，由陳泉錫、財政部賦稅署副署長吳蓮英、教育部資訊及科技教育副司長司劉文惠、教育部國民及學前教育署專門委員黃淑儀、法務部廉政署副署長陳榮周共同宣布活動自今年3月16日起在全國各高中職校、大專校院校正式展開。

財政部表示，本年度包含「校園雲端發票競賽」及「雲端發票創意推廣徵件」二項競賽活動，總獎金178萬元及25萬元。

財政部今天召開「108年度校園雲端發票e起來活動」啟動記者會，由陳泉錫（右三）、...
財政部今天召開「108年度校園雲端發票e起來活動」啟動記者會，由陳泉錫（右三）、財政部賦稅署副署長吳蓮英（右一）、教育部資訊及科技教育副司長司劉文惠、教育部國民及學前教育署專門委員黃淑儀、法務部廉政署副署長陳榮周（右二）共同宣布活動自今年3月16日起在全國各高中職校、大專校院校正式展開。記者沈婉玉／攝影
分享

雲端零售業電子發票
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52

企業取得固定資產 溢付營業稅可退還

2019-03-13 05:09

超徵稅收該用哪…投資新創

2019-03-13 01:38

學研獻策：提振經濟 另類還利於民

2019-03-13 01:35

減債？擴增支出？ 打打算盤

2019-03-13 01:34

其他國家怎麼做…星港澳退稅 美刺激消費

2019-03-13 01:33

還稅於民？…多數專家搖頭

2019-03-13 01:32

超徵的稅從哪來？

2019-03-13 01:32

前二月稅收 寫同期新高

2019-03-13 00:23

證交稅KPI 挑戰大

2019-03-13 00:21

凱博觀點／模里西斯新制上路 新加坡成新寵

2019-03-12 23:48

報稅季 五大省稅新制報你知

2019-03-12 23:48

今年報稅想省荷包 5大新規定不可不知

2019-03-12 17:58

前2月全國稅收2143億元 年增5.3%

2019-03-12 17:03

通關專屬憑證費 大調降

2019-03-07 00:15

小商家經營外務 須補登記

2019-03-07 00:15

大陸喊降稅 台商未必有利

2019-03-07 00:15

奢侈稅補報繳 5月1日前免罰

2019-03-07 00:15
看更多

熱門文章

國巨集團傳整併 強尬日廠

2019-03-13 00:25

CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

2019-03-13 00:27

5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52

四銀行 100%提列華映呆帳

2019-03-12 23:50

看對趨勢創造百億企業 謝金河讚柏文令人刮目相看

2019-03-13 09:45

郭董應戰砲轟微軟 「鴻海幾無損失」

2019-03-12 23:32

微軟告鴻海…Android是導火線

2019-03-13 00:51

街口胡亦嘉兼華頓投信CEO「兩邊都管」 顧立雄：不准

2019-03-13 15:09

專利大戰 手機代工廠一條牛最慘被剝三層皮

2019-03-12 20:56

郭台銘：不向霸道者低頭

2019-03-13 00:51

微軟：努力解決與鴻海分歧

2019-03-13 00:51

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

2019-03-13 15:47

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

安卓專利 為何無端扯上鴻海？

2019-03-12 23:42

自動駕駛吸引力高 FOCUS再打最高強度鋼材話題

2019-03-13 12:11

報稅季 五大省稅新制報你知

2019-03-12 23:48

高雄蔬果專區違反公平法？ 公平會聯繫全聯、家樂福

2019-03-13 12:31

兩大房貸銀 同聲看穩房市

2019-03-12 23:51

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

香港富邦壽攜陸商 合設公司

2019-03-12 23:35

富邦人壽衝刺網路銷售 跟上潮流

2019-03-12 23:29

名家觀點／保險業投入FinTech 必要的冒險

2019-03-13 00:38

微軟告鴻海…代工廠淪代罪羔羊

2019-03-13 00:50

台商投資六大區塊 享優稅

2019-03-12 23:24

玉山銀品牌價值 台灣No.1

2019-03-12 23:50

職災保險 強制全面納保

2019-03-13 01:00

長榮航拓點 主攻日本線

2019-03-13 00:40

「不讓股民受損」 郭台銘反抗微軟霸道霸權

2019-03-12 23:27

雙A重量級新品 將亮相

2019-03-13 00:25

超徵的稅從哪來？

2019-03-13 01:32

國泰金子公司國泰世華銀（中國）行長異動 彭昱興接任

2019-03-12 21:44

中華電 推儲能雲物聯網服務

2019-03-12 22:52

老行庫衝業績 多箭齊發

2019-03-12 23:51

谷月涵加盟寬量國際 與李鴻基合力為台灣資本市場努力

2019-03-13 11:22

彭博：突破北京外交封鎖 台灣擬主辦中美經合銀行年會

2019-03-13 16:59

福海離岸風力發電敗部復活？環評大會：下周補件決定

2019-03-13 16:04

27年最大變革！ 製造業外勞也擬推外展模式

2019-03-13 13:09

上班卒仔／照子放亮 做好準備

2019-03-12 23:24

三井LaLaport購物商場進駐台糖湖濱生態園區 27日簽約

2019-03-13 18:07

私立住院醫師9月起納勞基法 適用責任制

2019-03-13 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top