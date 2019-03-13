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5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

五月報稅即將來臨，會計師表示，今年報稅共有五大新規定，包含：1.綜合所得稅稅率調整、2.股利所得課稅選擇、3.調高扣除額標準、4.調整基本生活費保障，以及5.放寬健保費列舉扣除要件。

財政部去年公布股利稅改等所得稅稅制優化方案、納稅者權利保護法施行細則調整，並放寬列舉扣除全民健康保險費時，被保險人與要保人可不在同一申報戶內之限制，在今年5月份申報去（107）年度綜合所得稅時都將適用。

KPMG安侯建業會計師游雅絜表示，去年綜所稅稅率調整為5%、12%、20%、30%、40%等五個稅率，獲配的股利或盈餘，可以選擇「合併計稅」或「分開計稅」。

若選擇「合併計稅」，將全戶股利及盈餘併入綜合所得總額課稅，並按全戶股利及盈餘合計金額的8.5%計算可抵減稅額，抵減應納稅額，每戶可抵減金額以8萬元為限。

若採分開計稅，則全戶股利及盈餘不計入綜合所得總額，以全戶股利及盈餘合計金額按28%單一稅率分開計算稅額，再與其他類別所得的應納稅額加總，計算應繳(退)稅額。

游雅絜建議，綜合所稅率在30%及40%兩個級距的納稅義務人，選擇「分開計稅」較為省稅。

因扣除額調高，單身族年收入在40.8 萬以下、頂客族年收入在81.6 萬以下及收入在123.2 萬以下、育有兩個未滿五歲子女的四口之家，都可以不用繳稅。

基本生活費修改為「每人17.1萬元×申報戶人數」與「免稅額+標準(或列舉)扣除額+儲蓄投資特別扣除額+身心障礙特別扣除額+教育學費特別扣除額+幼兒學前特別扣除額」比較，如前者大於後者，差額得自綜合所得總額中再行減除，對受薪階級更有利。

第五項新制是，以眷屬身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，其健保費均得由納稅義務人申報扣除，放寬健保費要求「被保險人與要保人應在同一申報戶內」的規定。

游雅絜建議，當家中子女都有扶養父母事實時，通常會協調讓最高所得者申報扶養，節稅效果最大；而由投保薪資最低者繳納父母的健保費，繳出的健保費會最少。

股利健保保費

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