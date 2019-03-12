報稅季倒數！五大新制不可不知

2019-03-12 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



5月報稅季即將到來，KPMG安侯建業稅務投資部會計師游雅絜提醒，今年報稅有五大不可不知新制，包括綜合所得稅稅率調整、股利所得課稅二擇一、調高四大扣除額、基本生活費調高以及放寬健保費列舉扣除要件，納稅人務必注意自身權益。

首先，游雅絜表示，2018年綜所稅稅率調整為5%、12%、20%、30%、40%等五個稅率，刪除綜合所得淨額超過1千萬元部分適用45%稅率級距。

其次，股利所得課稅新制去年上路，納稅人今年報稅時，可自行選擇「合併計稅」或「分開計稅」。游雅絜表示，選擇合併計稅，就是將股利併入綜合所得總額課稅，按股利8.5%計算可抵減稅額，並以8萬元為限；若選擇分開計稅，則按28%單一稅率計算納稅額，與其他各類所得合併報繳。

通常來說，合併計稅適合小額投資人，分開計稅則適合高所得者或大股東，因此游雅絜建議，綜所稅稅率適用30%、40%級距的納稅人，選擇分開計稅較有節稅效果。

第三項新制則是財政部去年調高標準扣除、薪資所得、身心障礙及幼兒學前等四大扣除額後，今年報稅首度適用，包括年收入40.8萬以下的單身族、年收入81.6萬以下的頂客族及年收入123.2 萬以下、育有兩個未滿五歲子女的四口之家，都可以不用繳稅。

第四，納稅者權利保護法施行後，基本生活所需費用無須課稅，游雅絜指出，財政部去年提高基本生活費至17.1萬元，扶養親屬較多、多口之家在報稅時將會很有感，與之前年度相比，更照顧了受薪階級。

最後，財政部也放寬健保費列舉扣除要件。游雅絜表示，過去健保費列舉扣除必須符合「被保險人與要保人應在同一申報戶內」，但財政部今年1月發布解釋令，以眷屬身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，其健保費都可由納稅義務人申報扣除。