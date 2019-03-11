韓國瑜要推自由經濟示範區 財長說重話了

2019-03-11 09:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜拋出高雄將重推自由經濟示範區構想，財政部長蘇建榮今（11）日說重話了，他表示，這不是一個地方政府單獨可以做的，而且台灣會被因此被國際列為有害租稅競爭，被列為不合作名單，尤其在美中貿易爭端的時候，更不需要再引起不必要的爭端。

蘇建榮表示，自經區的問題，國民黨執政時都討論過了，2016年時就廢止掉了，這個問題以目前的情況來說，不能由單獨縣市在這樣的情況下做，自由貿易的精神非常重要，但財政部關在的是租稅問題，希望是全國性的考量，不是單獨針對特別的區域。

被問到外界認為財政部執意反對是在卡韓，蘇建榮表示，「不是在卡」，因為這是全國性的不是個別地方政府的，因為涉及租稅減免問題，不能區內區外有不同的待遇的情況；自由經濟示範區裡面前店後廠的問題涉及到，是不是要回到以前加工出口區的情況，這個情況在國際貿易來說，特別是美中貿易發生爭端的時候，有沒有可能透過前店後廠的方式，進行轉口貿易，這都不是一個地方政府的問題，是全國的問題。

蘇建榮指出，特區裡面有一些租稅減免，國際之間對租稅減免方式，像是經濟合作暨發展組織（OECD）對租稅減免部分，已經訂定有害性租稅競爭規範，這個規範特別會造成很多國家國際組織，被列為稅務不合作名單，所以這不只是地方政府的問題，是全國性問題，所以這不能是單獨只有一個高雄市，如果真的要做也必須大家一起討論，不是哪一個地方政府要做就可以做的事情。

蘇建榮表示，在自由經濟示範區不只對國內產業影響，對國際貿易影響，以及對租稅公平的影響，更重要的是資金如果允許進入特區可以免稅的話，可能涉及洗錢防制的問題，目前我們進行資金匯回台灣的管理條例有特別管制措施，避免洗錢防制現象產生，站在財政部立場，相關租稅規範希望符合國際規範，避免洗錢防制，做到租稅公平，避免國際把台灣當做有害性租稅競爭，列為不合作名單。