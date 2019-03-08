名家觀點／萬年稅務函令該檢修了

2019-03-08 00:14 經濟日報 黃士洲



《納稅者權利保護法》第9條規定，財政部應每四年檢視稅務解釋函令有無違反法律之規定、意旨，或增加法律所無之納稅義務，並得委託外部研究單位辦理。查閱財政部各稅函釋彙編與新頒函釋系統，現有拘束力的稅務函令超過九千則之多，民國80年代以前約占了三分之二。

面對納保法要求定期檢視函令有無違反稅法意旨，財政部似乎沒計畫進行全盤、地毯式一則一則檢視，而是接續一直以來每四年「更新」彙編、流於形式的敷衍作法。

依照行政程序法規定，稅務函令沒有法律授權，充其量只是協助下級機關解釋稅法，不能直接拘束納稅人或法院。但在實際運作上，法官不常質疑稅務函令內容，而納稅人違反稅務函令，也會被當作過失逃漏稅處罰。又因稅務函令不比法規命令，不須預先公告，也就缺乏外部意見反饋，多以便利稽徵、保全稅收為出發點，衍生不少訟案爭執函令違法，敗訴納稅人最終都得訴諸大法官釋憲。近十年27則稅務釋憲案，竟然高達六成（16件）都涉及稅務函令。

未經外部公開諮詢逕自發布的稅務函令，往往衍生干擾商業運作的不良影響。

例如上市母公司將自身股票或認購權證，發給子公司員工作紅利，此舉行之多年，財務會計準則也允許作為費用，財政部在2007、2008年連發多道函令，認為子公司員工分紅與母公司業務無關，不得列報費用。直到2018年底經過立委質詢之後，財政部才從善如流，新函令准許列報為子公司的薪資支出。試問，這十幾年間，有不少公司將舊函釋奉若圭臬，決定少發或不發員工分紅，或者報稅時乖乖剔除費用多繳稅，今天可否主張可歸責政府機關的，要求退還所有溢繳稅款？

稅務函令沒有與時俱進，箝制今日新創經濟，尤見於食品與農企業。經過多年爭取，財政部去年底才放寬飲品內含固形物超過18%，免按清涼飲料課貨物稅，但卻依舊有函釋將罐裝米漿的原料侷限於米、花生，且須具「固有色澤及香味」，始免徵貨物稅，若飲料商順應市場養生潮流，加入多元穀類或改用未烘烤新鮮花生，這種創新飲品就會因為喪失了「固有色澤及香味」，業者須額外多繳15%貨物稅。

稅務函令不過是稽徵機關單方的法律意見而已，出發點理應是協助徵納履行依法申報與依法核定，不當是便利稅局收稅；納保法要求財政部定期自我檢視，無非是矯正在法院長年縱容下，今日函令淩駕法律、片面決定納稅人權利義務的違憲狀態，財政部不可也不得將「逐條檢視函令合法與否」的法定義務，敷衍地替代為「關起門來自己定期更新」。

我認為，稅務函令在發布之前，或在今後的函令檢視程序之中，至少應當踐行外部公開諮詢其他行政機關與稅務代理人的程序，才可避免函令架空法律、偏向稽徵利益，扼殺經濟發展與侵奪納稅人法律權益的情形。

（作者是台北商業大學財政稅務系副教授）