勞動合作社對外承攬勞務課不課營業稅 要看僱傭關係

2019-03-07 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



財政部今（7）日核釋勞動合作社對外承攬勞務，應就其與個人社員有無僱傭關係認定銷售範圍，課徵營業稅及所得稅。

財政部賦稅署副署長吳蓮英表示，勞動合作社以其名義對外承攬勞務（如看護工）收取的價款分為下列三種情形課徵營業稅：

一是提供勞務的個人社員與勞動合作社有僱傭關係者；勞動合作社向勞務買受人收取勞務價款，並給付個人社員提供勞務報酬，其向勞務買受人收取的價款，屬銷售勞務收入，應全額報繳營業稅。

二是提供勞務的個人社員與勞動合作社無僱傭關係者，又分為兩種情形；勞動合作社向勞務買受人分別收取管理費及個人社員提供勞務報酬，並將勞務報酬全數轉付個人社員，管理費屬銷售勞務收入，應報繳營業稅，轉付個人社員提供勞務的報酬，屬代收轉付，不課徵營業稅。

另外，勞動合作社向勞務買受人收取個人社員提供勞務報酬，並將勞務報酬全數轉付個人社員，並向個人社員收取管理費，依營業稅法第8條規定，銷售予社員的勞務收入，免徵營業稅；轉付個人社員提供勞務的報酬屬代收轉付，不課徵營業稅。

至於所得稅如何課徵？吳蓮英指出，勞動合作社銷售勞務收入，減除相關成本費用計算所得額，報繳營所稅。

給付或轉付個人社員提供勞務的報酬，屬個人社員的薪資所得，由個人社員併入取得年度綜合所得總額課徵所得稅。

財政部舉例，勞動合作社與社員有僱傭關係，合作社收取買受人勞務收入100萬元，給付70萬元薪資與社員。

勞動合作社要繳的營業稅是5萬元（100萬元x5％）；不過，如屬社會福利勞務，依營業稅法第8條規定免稅。

營利事業所得稅則是6萬元（100-70）萬元x20％

個人社員的綜合所得稅計算方式則是，薪資所得70萬元-薪資所得特別扣除額20萬元後，薪資所得淨額為50萬元x稅率。