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最快上半年買這幾項節能家電 可退稅

2019-03-04 17:17經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

為鼓勵節能減碳防以及防制空汙，財政部研擬修正貨物稅條例，民眾購買節能標章電器每台減徵貨物稅2,000元，汰舊換新大貨車每輛減徵貨物稅由5萬元大幅調高為40萬元，財政部初估節能家電一年的「減稅利益」達62億元。

立法院財委會今天進行財政部業務報告，財政部長蘇建榮表示，為鼓勵民眾購買節能標章電器，研擬貨物稅條例第11條之1、第12條之6修正草案，自修正條例生效日起二年內，購買節能標章電器等貨物以每台減徵貨物稅2000元為限，以達節能減碳綠色消費目標。

為防制空氣污染，鼓勵民眾太舊換新大貨車，報廢1999年6月30日以前出廠大貨車，並購買新大貨車，減徵新大貨車貨物稅每輛以40萬元為限。

根據財政部規劃，節能標章的認定會請能源局公布符合節能標章的廠商或型號，民眾購買這些符合規定的節能家電，原則上先繳全額價錢，但是會請經銷商把消費者購買資料給國稅局，國稅局核算貨物稅多少，在2000元以下國稅局會主動退給消費者，賦稅署長李慶華表示，是「先買再退」，也就是民眾買了，確實有消費再退給你。

李慶華說，貨物稅條例修正行政院初步審查通過，預計下周院會過後就會出院會，然後就會送到立法院，只要委員沒有太多意見，本會期讀完，審查通過就開始實施，快的話上半年就可以實施；估計一年稅收損失62億元，推出兩年稅收損失124億元。

涉及貨物稅項目的電器類產品包括電視、冰箱、冷暖氣機、音響、除濕機、錄音機、錄影機、電唱機和烤箱；李慶華表示，例如錄音機、錄影機等電器，民眾選購時著重功能而非節能，這類產品沒有節能標章，就不在本次退稅適用範圍之內，民眾買這些電器仍有貨物稅。主要能退稅的是除了中央系統以外的冷氣機，包括箱型或分離式冷氣，電冰箱、除濕機和電視機等有節能標章的家電。

財政部蘇建榮表示，根據經濟部給的資料，目前市面尚沒有節能標章的錄音機或是錄影機；推出購買節能標章電器退稅，目的是鼓勵民眾購買節能電器用品，只要有買新的節能標章家電用品就會退稅，不一定要舊換新。

貨物稅財政部減徵

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