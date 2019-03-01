節能電器、大客車、海外資金匯回可望減稅

2019-03-01 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部表示，將因應國際情勢變動、國內產業人口結構變遷，動態調整相關財政策略與做法，加速創新變革，建構優質財政，支援政府施政。包括購買節能電器、大客車舊換新、海外資金匯回等可望減稅；企業購買智慧機械及5G設備技術享有投資抵減，產創條例租稅優惠措施延長等。

財政部將於下周一（4日）至立法院，進行業務報告。財政部長蘇建榮表示，未來將依據行政院長蘇貞昌宣示的「簡政便民」施政理念，從民眾角度推行政策。

為支援政府節能減碳、綠色消費政策目標及防制空氣汙染，財政部擬修「貨物稅條例」，讓民眾購買節能標章電器2年內每台可減稅2,000元，大貨車舊換新最高可減稅40萬元，自106年8月18日起實施至111年12月31日止。

針對產創條例修法，財政部同意提供企業購買智慧機械及5G相關設備技術享有投資抵減，以加速產業智慧升級轉型及建構5G應用能量；也同意租稅優惠今年底屆滿後，再修法持續提供。

為鼓勵企業併購及新創產業，財政部同意企業併購法修法增訂併購取得無形資產得攤銷費用，新創事業個人股東併購取得股票可緩課稅。

另外，俗稱名模條款、讓薪資所得除現行「定額減除」外，還可「特定費用減除」的所得稅法修正案，財政部力推本會期通過。在合於國際租稅規範前提下，將訂定海外資金匯回專法，減稅鼓勵資金回台。

財政部表示，將通盤檢討「稅捐稽徵法」，調整滯納金加徵率、放寬有繳現困難得申請加計利息分期繳納及調降訴願繳納半數暫緩移送強制執行的金額比例。為精進綜所稅結算申報措施，今年起開放Windows申報戶免下載軟體即可線上報稅。預計今年5月1日起，可跨局申報遺產及贈與稅，不受戶籍地址限制。