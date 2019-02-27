免稅天堂不再 精算設點成本

2019-02-27 02:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北報導



免稅天堂陸續引進經濟實質要求，企業設點避稅愈來愈難，其中，開曼群島已率先發布施行細則。會計師建議台商應及早評估去留，要留在免稅天堂地區，衍生的營運成本能否承擔；若決定撤退，清算成本、稅務成本甚至供應鏈變更，都得全盤檢討。

勤業眾信稅務部會計師廖哲莉表示，經濟實質年度申報內容與移轉訂價三層文據的國別報告相當類似，且無收入或所得門檻規定，可說是「無門檻國別報告」，未來租稅天堂公司要留或要走，必須提早規劃。

廖哲莉表示，若考慮保留集團的租稅天堂公司，為增加經濟實質，勢必會提高集團營運成本，例如必須聘雇一定數量且符合資格的董事與員工、董事必須遠赴租稅天堂開會，人事成本、差旅費都會增加；此外，未來租稅天堂是否會因全球反避稅壓力而開始課稅，也是集團評估去留重要考量之一。

反之，如決定裁撤集團租稅天堂公司，除了評估能否承擔解散清算成本、處分資產或股權組織重整的稅務成本外，還要考量合約重擬與簽約主體變更等議題；如涉及營運模式及供應鏈變更，就須全盤檢討重組方案。

在數十個被視為免稅天堂的國家中，開曼群島近期已率先發布經濟實質法施行細則。資誠聯合會計師事務所會計師曾博昇表示，所有開曼設立的公司、合夥組織等，皆視為應申報主體，必須在2020年12月31日前首次申報，不過境外稅務居民企業與投資基金可排除在外。