小確幸 上半年發票增開二組六獎

2019-02-27 02:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ／台北報導



小確幸又來了，財政部昨（26）日表示，今年上半年統一發票將增開二組六獎（獎金200元）；此外，為推廣雲端發票，規劃7月起將增開無實體發票的中獎獎項及組數。

財政部賦稅署署長李慶華指出，去年由於營業稅增加，因此統一發票獎金預算也跟著增加，預訂自1-2月期統一發票起，將增開二組六獎。

統一發票每期會開出一組千萬元特別獎、200萬元特獎，及頭獎至六獎的中獎組數，且會衡酌當年度統一發票發獎的獎金預算及獎金情形推估，作為加碼組數參考。六獎固定有三組，財政部每半年會視情況增開另外組數。根據往年經驗來看，增開一組統一發票六獎的中獎組數，約可增加91.3萬個中獎機會，依此推估，增開二組六獎應可增加182.6萬個中獎機會。

另外，目前雲端發票專屬獎有百萬獎15組、2,000元獎1.5萬組，李慶華說，鼓勵民眾多多使用雲端發票，正規劃自7月起加碼無實體發票中獎組數及獎項。

李慶華說，配合財政部推出官方版的「統一發票兌獎」App，正研議加碼雲端發票中獎組數及獎項，以大力推廣雲端發票。

李慶華說，官方版的「統一發票兌獎」App，不但可以將發票存入手機載具中，還可拿來對發票、領獎。

此外，財政部昨日宣布108年度統一發票路跑活動開跑了，今年正式邁入第十年，首場台北場將在3月24日在凱達格蘭大道開跑。