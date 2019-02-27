凱博觀點／引進外部投資人 做好事前準備

2019-02-27 02:42 經濟日報 張耀仁



許多新創企業的發展過程中，不乏外部投資者身影，而天使輪、A輪、B輪、C輪融資等名詞，也不斷在資本市場被提及。外部資金猶如翅膀，讓好的創業概念加速茁壯，展翅高飛。

對創業者而言，出讓部分股權以取得資金，可避免經營因囿於資金而錯失商機。

然而，天下沒有白吃的午餐，企業需面對投資前盡職調查（Due Diligence，簡稱DD）之考驗。如何在盡職調查階段彰顯企業價值，以利後續協商投資條件，則是重要的課題。

在與投資者接觸前，企業必須做好以下準備：

一、可持續性及可複製性的商業模式。投資者著眼未來，商業模式是否具有可持續性，是否具備進入障礙，都是觀察重點；而模式具有可複製性，則可在取得資金後擴大規模，發揮效益。

二、良好的帳務品質。提升帳務品質，讓財務報表反映過往經營實績，接受投資方檢視，是首要之務。

三、完善商業計畫書（Business Plan, BP）。BP是投資者了解企業的媒介，內容涵蓋公司的營業模式、主營產品、競爭者分析、投資架構、近年財務報表、財務預測等，使投資者透過簡潔篇幅對企業作通盤了解並進行評估。

四、資金用途與投資方出場機制。投資者也關注其投入資金將用於何處，是否有助於提高公司價值。

另外，公司也需思考投資者出場機制，例如是否有IPO計畫？未來的股利分配政策？或投資方股權在未來以約定價格回售？這些因素直接影響對投資效益的評估。

由上可知，企業想取得資金，不但需做好本業，還要針對投資方關注的議題進行萬全準備。把公司的『賣相』打扮好，方能取得更有利的投資條件。企業宜借助專業機構協助規劃，以在融資過程中獲得最大效益。

（作者是凱博聯合會計師事務所區域總監）