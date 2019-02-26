申請節能家電補助 這八項文件不能少

2019-02-26 21:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台北市的住宅汰換節能家電補助申請開跑了，其他包括新北市政府等同步接受申請。以台北市為例，可到產業發展局網站＞檔案下載＞公用事業，即可下載「台北市住宅汰換節能家電補助申請書」，或直接點選以下連結「https://bit.ly/2U5V91i」下載。

提供下載之文件內容有申請表、領據及切結書，申請時須附上1.設備汰換前後照片、2.身分證正反面影本、3.載明產品型號之發票影本、4.新機產品保證書影本、5.廢四機回收聯單第三聯正本、6.非營業用戶電費單影本、7.能源效率分級標示影本、8.申請人存摺封面影本。

台北市政府呼籲民眾多多利用申請表上的「自我檢核項目」，逐一檢查須附的文件資料是否齊全。特別提醒大家，在領據部分，依據財政部印花稅法第七條規定，於領據貼足補助金額千分之四之印花稅繳款證明。以1、2級能效2.8kW冷氣為例，台北市政府將補助2,800元，民眾須貼附11元整的印花稅票(小數點後無條件捨去)。印花稅票可至各地郵局、支局及代辦處購買。

台北市政府產業發展局局長林崇傑表示，這次配合中央擴大補助住宅汰換節能電冰箱、冷氣，主要是鼓勵民眾汰換家中耗能的老舊電冰箱、冷氣，以達居家節電又省錢的目的。北市府爭取到7,200萬補助款額度，貼心提供「申請表填寫範本」供民眾參考。文件齊備並待北市產業局核定發文通知後，一個月內就會撥款至申請人帳戶。