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三年16萬棟繼承 專家：房市面臨基本盤崩壞

2019-02-26 12:05經濟日報 記者游智文╱即時報導

國內房屋繼承量持續創高，去年達5.6萬棟，累計房地合一上路三年來已逾16萬棟。天時地利不動產總經理張欣民表示，房屋繼承愈多，買盤愈少，房市正面臨比少子化更迫切的基本盤崩壞問題。

張欣民表示，民眾繼承了房子，如果本來沒房的人，買屋的急迫性勢必降低，先前民眾繼承了房子，如果是老房子，不少人會在繼承之後出售，用來買新房子，但是現在有房地合一稅，一旦出售，就得面臨重稅，換屋念頭也大幅降低。

房地合一上路前，由於贈與子女房屋，可省贈與稅，子女轉售，也不會被課重稅，很多人把名下房子事先安排贈與給子女，2012年到2015年房屋贈與棟數都遠高於繼承棟數。

2016年1月房地合一稅上路後，贈與子女房屋，贈與稅基雖然仍採公告現值，但子女如果轉售，就必須以實際售價，減去公告現值，計算獲利後，申報房地合一稅，由於公告現值和市價差距甚巨，稅額驚人。

以一間1,500萬房子來說，公告現值大約500萬元，子女受贈之後，以1,500萬元賣出，扣掉公告現值500萬，等於獲利1,000萬元，如果持有一年內出售，課稅45%，要450萬元，一至二年出售，要350萬，兩年以上也要200萬元。

繼承轉售，房地合一稅算法跟贈與一樣，不過繼承可省下土增稅，因此房地合一稅上路後，很多人不再規畫贈與，讓子孫繼承。2016年全國房子繼承量突破5萬棟，2017年達5.3萬棟，去年進一步升高至5.6萬棟，已比贈與多出1.3萬棟。

張欣民說，繼承棟數大增，除了贈與風潮不再、人口老化、死亡人口年年增加外，這幾年房價大漲小回，居高不下，很多人決定「等房」，等長輩留下房子而不買房，也是主因。

他說，過去不少人繼承長輩房子後，如果房子偏遠、老舊，會把房子賣掉，賣掉的錢就用來買屋。房地合一上路後，一旦轉售，動輒得繳付數百萬甚至上千萬稅額，如此很難買到同樣條件的房子，乾脆打消賣房換屋的念頭。

張欣民說，繼承量愈大，代表愈來愈多人不用買房也有房子，現行稅制又不利這些人換屋，對房市未來相當不利，建議房地合一稅對繼承而來的房地產轉售，應適度調整修正。

資料來源：內政部統計月報
資料來源：內政部統計月報
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記者游智文／攝影
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