海外股權掛美籍子女 10%以上都要交稅

2019-02-25 14:39 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／艾爾蒙地市報導



許多華人父母為了子女的美好將來，喜歡在子女不知情之下，將海外資產受益人掛上子女名字，或者使用子女名義投資海外股份、轉讓海外股份到子女名下。會計師指出，新的國際稅法可能讓占10%以上小股權持有者有稅務負擔；簡單來說，父母的「善意」，可能造成子女承擔納稅義務。

川普稅改不僅影響個人、企業所得稅，就連國際所得稅也顛覆了過去30年的概念。以往凡是海外收入，只要不將利潤匯進美國不需付稅，只有將錢匯進美國時才需付稅。但自2018年1月1日起，不管是否將海外收入匯入美國，凡是在海外持有10%以上股權，都可能要交稅。

會計師梁俊鍇說，在國際稅務改革中，有一項針對美國納稅人的海外投資收益所得課徵所得稅--即海外投資所得累積盈餘遣返稅。無形資產所得稅（簡稱GILTI稅）是遣返稅的延續，也是稅改後年度海外投資收益的課徵方式。不管是否真的有利潤分配給美國納稅人股東，只要每年有海外投資收益，都必須申報GILTI稅，並在當年繳稅。同樣，美國納稅人持有10%及以上的海外投資公司股份，都需填寫5471表格並繳納GILTI稅。

梁俊鍇以個人持有的公司舉例，A先生在中國大陸設有公司，為了以後讓兒子繼承該公司，早早就將公司部分產權放上兒子名字，但兒子是美國公民，自川普通過稅改後，只要A先生公司有利潤，兒子在當年就得繳稅，「這將造成孩子未來面對許多繳稅問題」。事實上有納稅義務的投資人也一樣，只要投資某公司超過10%以上，即使沒有管理公司，也得讓公司提供資料申報與付稅。

會計師葉俊麟也指出，新稅法提供納稅人低稅賦，主要是鼓勵海外更多產業與金錢回流美國。國際稅法非常複雜，川普稅改後更加複雜。若父母將產權轉移給兒子，除了涉及國際稅法外，也另有贈與稅與遺產稅的問題。若是持有雙重國籍更麻煩。

梁俊鍇強調，其實不管使用哪國護照，只要是美國納稅義務人（公民、綠卡與在美居住每年超過183天）、持有海外10%股份，都得繳納GILTI稅，「現在逃不掉了」。事實上在美國「肥咖」（FATCA）與「肥爸」（FBAR）、中國CRS法令等資訊交換平台出現後，已經沒有任何避免繳稅的方法了。

梁俊鍇說，稅法不是個體，而是連貫的。海外資產沒有申報，現在被逮到不僅要繳納欠稅金額，還需繳納總金額的50%罰金。「若還有稅沒繳，或海外資產沒申報，在條件允許下，建議越早參加自首計畫越好。因為越後面的自首計畫條件也越差」，不趕緊處理，遲早會出問題！

葉俊麟認為新的國際稅法有非常多複雜的規定，報稅細節最好請教會計師，並詢問未來投資規劃是否有可能造成孩子無謂的負擔。