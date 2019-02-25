贈與節稅未必管用 忽略這件事恐繳更多稅

2019-02-25 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



父母贈屋節稅要注意！如果忽略未來子女出售時的財產交易所得稅，整體稅負有可能比直接贈與現金還高。會計師建議，傳承不動產給子女時，一定要考量房產未來用途，才能有效評估整體稅負，以免得不償失。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師吳能吉表示，不動產贈與金額的計算，土地按公告土地現值、房屋按房屋坪地現值，往往比市價還低，因此不少父母透過贈與不動產節稅，不過他提醒，房地合一稅新制上路後，這種節稅方式必須要「停、看、聽」。

吳能吉指出，房地合一新制上路後，子女將適用新制的房產出售時，是以受贈時較低的房地現值，按政府發布消費者物價指數調整後的價值作為取得成本，並按15%~45%稅率課徵財產交易所得稅，除非子女自住滿六年後再出售，才可享10%優惠稅率及免稅額400萬元。

吳能吉表示，除了贈與稅外，也不能忽略財交稅，若沒有考量房產未來的使用規劃，兩種稅負合計，有可能比直接贈與現金所需負擔的贈與稅還要高，不僅沒省到稅，反而虧更大。

舉例而言，曾先生於2018年打算贈與財產給女兒，如果直接贈與5,225萬元現金，按20%贈與稅率並扣除累進差額375萬元後，需繳納稅額626萬元；但如果曾先生以5,225萬元買房產贈與女兒，其房地現值合計1,000萬元，扣除贈與免稅額220萬後，以10%贈與稅率計算，僅需繳納贈與稅78萬，可足足省下548萬元贈與稅。

不過，假如女兒三年後以總價6,000萬元出售該房地，扣除受贈取得的成本1,000萬元後，必須按20%稅率計算財交稅為1,000萬元，若再加上先前贈與稅的78萬，整體稅負高達1078萬元，比起一開始就贈與現金所需負擔的贈與稅還要高出許多。

除非女兒自住滿六年後再出售，可以享有400萬免稅額及10%優惠稅率，以6000萬元出售的話，扣除成本及免稅額後，再乘以10%稅率，財交稅共460萬元，加上先前負擔的贈與稅78萬元，合計538萬，較直接贈與現金的稅賦還低，仍有節稅效果。