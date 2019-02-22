柯P擬徵空店稅救東區商圈 專家：小心屋主轉嫁

2019-02-22 13:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



北市東區知名商家因不敵高額租金成本負擔，陸續於租約到期退場，店面空置率攀升，嚴重影響商圈發展；對此，台北市長柯文哲今（22）日接受訪問時鬆口表示，考慮課徵空店稅，希望救回東區商圈。

政大地政系特聘教授張金鶚表示，東區一些商家逐漸關店，連經營40年的老餐廳都無法生存，除反映消費者的經濟能力不足外，也反映零售商家的經營不力，尤其面對高房租的壓力，只能歇業以對。如此商家關店的惡性循環，造成商圈沒落，不但影響國內消費不振，這不只是個別零售產業問題，也會影響總體經濟的衰退。

張金鶚強調，政府振興經濟，顯然應先提振國內消費能力為優先，地方政府更應積極主動協助地方產業，將商圈成立商家委員會組織，聯合商家共同經營行銷，加強輔導其經營能力，形成商圈特色，才可以避免持續衰退。

張金鶚建議，政府應重新檢討房屋稅及地價稅，尤其特別先針對商圈路段優先實施。如果商家的營業坪效越佳，將會繳交更多的營業稅賦，政府可提供其房地減稅優惠；反之營業坪效越低，甚至閒置空屋，則應加重其房地稅賦；政府再進一步透過擁有多戶以上房東累進其囤房稅率，加重其房地持有成本。

由於房東如果不願降低租金而閒置，其加重的房地稅賦將對房東不利；反之，透過商家的有效經營，雖然少收租金，但也可以少繳房地稅賦，反而對房東有利。

張金鶚分析，因為商家不像住家，其低度利用或閒置不用，很容易反映在營業稅賦上，而且商家多在一、二樓，明顯易見，稽徵認定成本低，執行較沒有爭議。

當然訂定適當的優惠及加重稅賦機制應是關鍵，透過如此獎優懲劣的商家營運績效政策，相信可以大幅提升商圈的營業效率，減少關門商家的情況，對房東、商家、消費者和政府都會是有利的四蠃。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，政府若開徵空店稅，雖有助於提升房東出租意願，但仍需注意房東是否將稅金轉嫁，或以人頭承租掩蓋空置的事實，甚至若房東隨意租給短期特賣會、娃娃機店等不具特色的店家，對商圈發展也並不有利，建議政府實施前仍應多方評估。

房產專家李同榮則有不同看法，李同榮認為，以空店稅防制東區店面空置率攀升，將是未戰先敗的無效政策，其主要原因有五，第一、商圈沒落是消費行為改變而非商業行為不連續；第二、租金高是房東口袋太深，空店稅制裁不了房東；第三、商圈轉移是市場自然現象，而非市場機制失靈；第四、商圈沒落是總體經濟衰退影響零售產業，而非零售產業不振影響總體經濟；第五、用營業坪效與繳交稅賦評估減稅優惠，等於鼓勵店東抬高房租。

李同榮指出，商圈的形成丶發展與沒落，事出皆必然有因，商圈一旦形成，租金就會波動高漲，商圈一旦沒落，店租調降將是趨勢，只是遲早問題，這就是市場自由機制，政府期望用稅制控管，絕對無法拯救商圈，將導致政策未戰先敗，政府不可不慎。