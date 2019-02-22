親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

議員呱吉：我想像超級英雄 但你最好別相信真的有

邀小S代言高雄美食 韓國瑜：她很阿莎力的答應了

柯P擬徵空店稅救東區商圈 專家：小心屋主轉嫁

2019-02-22 13:45經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

北市東區知名商家因不敵高額租金成本負擔，陸續於租約到期退場，店面空置率攀升，嚴重影響商圈發展；對此，台北市長柯文哲今（22）日接受訪問時鬆口表示，考慮課徵空店稅，希望救回東區商圈。

政大地政系特聘教授張金鶚表示，東區一些商家逐漸關店，連經營40年的老餐廳都無法生存，除反映消費者的經濟能力不足外，也反映零售商家的經營不力，尤其面對高房租的壓力，只能歇業以對。如此商家關店的惡性循環，造成商圈沒落，不但影響國內消費不振，這不只是個別零售產業問題，也會影響總體經濟的衰退。

張金鶚強調，政府振興經濟，顯然應先提振國內消費能力為優先，地方政府更應積極主動協助地方產業，將商圈成立商家委員會組織，聯合商家共同經營行銷，加強輔導其經營能力，形成商圈特色，才可以避免持續衰退。

張金鶚建議，政府應重新檢討房屋稅及地價稅，尤其特別先針對商圈路段優先實施。如果商家的營業坪效越佳，將會繳交更多的營業稅賦，政府可提供其房地減稅優惠；反之營業坪效越低，甚至閒置空屋，則應加重其房地稅賦；政府再進一步透過擁有多戶以上房東累進其囤房稅率，加重其房地持有成本。

由於房東如果不願降低租金而閒置，其加重的房地稅賦將對房東不利；反之，透過商家的有效經營，雖然少收租金，但也可以少繳房地稅賦，反而對房東有利。

張金鶚分析，因為商家不像住家，其低度利用或閒置不用，很容易反映在營業稅賦上，而且商家多在一、二樓，明顯易見，稽徵認定成本低，執行較沒有爭議。

當然訂定適當的優惠及加重稅賦機制應是關鍵，透過如此獎優懲劣的商家營運績效政策，相信可以大幅提升商圈的營業效率，減少關門商家的情況，對房東、商家、消費者和政府都會是有利的四蠃。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，政府若開徵空店稅，雖有助於提升房東出租意願，但仍需注意房東是否將稅金轉嫁，或以人頭承租掩蓋空置的事實，甚至若房東隨意租給短期特賣會、娃娃機店等不具特色的店家，對商圈發展也並不有利，建議政府實施前仍應多方評估。

房產專家李同榮則有不同看法，李同榮認為，以空店稅防制東區店面空置率攀升，將是未戰先敗的無效政策，其主要原因有五，第一、商圈沒落是消費行為改變而非商業行為不連續；第二、租金高是房東口袋太深，空店稅制裁不了房東；第三、商圈轉移是市場自然現象，而非市場機制失靈；第四、商圈沒落是總體經濟衰退影響零售產業，而非零售產業不振影響總體經濟；第五、用營業坪效與繳交稅賦評估減稅優惠，等於鼓勵店東抬高房租。

李同榮指出，商圈的形成丶發展與沒落，事出皆必然有因，商圈一旦形成，租金就會波動高漲，商圈一旦沒落，店租調降將是趨勢，只是遲早問題，這就是市場自由機制，政府期望用稅制控管，絕對無法拯救商圈，將導致政策未戰先敗，政府不可不慎。

房東租金張金鶚
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

旅費列報費用 須營業相關

2019-02-22 02:16

Uber租賃車短程載客 要罰

2019-02-22 02:16

營業稅獵漏 鎖定三類違規

2019-02-22 02:16

小店家營所稅率 分三年調增

2019-02-22 02:16

近10年稅收 超徵3741億元

2019-02-21 23:50

報稅注意！所得額未超過50萬營利事業 營所稅率18%

2019-02-21 20:29

影╱海外資金回台 會計師提醒要評估這些問題

2019-02-21 16:28

記這5個月關鍵數字 稅金可以省不少

2019-02-21 15:26

遺產稅、贈與稅延報 超過3個月可以嗎？

2019-02-21 14:38

顧立雄談權證降稅 盼立院本會期通過

2019-02-21 00:31
看更多

熱門文章

記這5個月關鍵數字 稅金可以省不少

2019-02-21 15:26

停售效應 壽險傳統保單大賣

2019-02-22 02:08

長扶險也不賣了 保戶搶購

2019-02-22 02:08

中信調查：台幣及外幣存款 是最常用理財工具

2019-02-21 21:31

台灣常用大國體制拚經濟 謝金河：這才是問題所在

2019-02-21 17:40

拚鄰國最低價 中油油價漲不動

2019-02-22 01:20

臉書談食安、企業管理 郭台銘：每天做、重複做、做到好

2019-02-22 09:50

遭韓國油品大戰波及 中油「亞鄰最低價」做了這件事

2019-02-21 18:06

蔡總統人氣下滑？去年國庫捐款大減8成 創7年新低

2019-02-22 05:55

你退我進！TRUE YOGA接手PURE YOGA忠孝東路門市

2019-02-21 16:41

海力士砸3兆擴產 台廠警戒

2019-02-22 00:46

智慧音箱出貨暢旺 鴻海、廣達吃定心丸

2019-02-21 14:38

產創條例修法／未分配盈餘投資 免營所稅

2019-02-21 23:35

被動元件廠搶市占…鎖定車用

2019-02-22 00:38

李雪雯／愛花錢是人性！想克制消費可以由「心理」入手

2019-02-21 16:55

聯發科3,000人戰隊 強攻5G

2019-02-21 23:35

營業稅獵漏 鎖定三類違規

2019-02-22 02:16

車用產品夯 躍光學鏡頭廠成長主力

2019-02-22 00:30

衝刺MINI LED 面板雙虎不同調

2019-02-21 14:38

人民幣存款失寵 總額連四降

2019-02-21 23:45

航運界今年景氣如何？業界權威這樣分析

2019-02-21 17:59

中油擬刪「亞鄰最低價」 須報經部同意

2019-02-21 23:34

同意發飛安獎金 華航人事支出增至近2億元

2019-02-21 22:10

Vive獲肯定 宏達電獲選2019全球最具創新力企業

2019-02-21 15:24

陳冲去年曾指比特幣是環境劇毒 經濟學人今年呼應

2019-02-22 11:25

報稅注意！所得額未超過50萬營利事業 營所稅率18%

2019-02-21 20:29

近十年最慘 汽車零組件上季產值年減逾一成

2019-02-21 15:07

南亞科、華邦電 攻利基型產品

2019-02-22 00:38

南山團體年金險 退休好幫手

2019-02-22 02:27

壽險外匯準備金 暫不放寬

2019-02-22 02:27

唐榮董事長人選 三搶一

2019-02-22 01:55

遺產稅、贈與稅延報 超過3個月可以嗎？

2019-02-21 14:38

企業因應急單 盼鬆綁「七休一」規定

2019-02-22 01:55

TRUE YOGA接手Pure Yoga 台灣高端瑜珈市場仍有可為？

2019-02-21 18:03

經部力挺 機械業年產值衝1.2兆

2019-02-22 01:55

經濟部講清楚了！製造業「急單出貨」兩大定義

2019-02-21 20:14

絕對不缺席5G 蔡力行：聯發科會在領先群

2019-02-21 16:52

AI時代來臨 即時簡訊主動詢問提高刷卡額度

2019-02-21 16:52

旅費列報費用 須營業相關

2019-02-22 02:16

影╱海外資金回台 會計師提醒要評估這些問題

2019-02-21 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top