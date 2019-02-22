蔡總統人氣下滑？去年國庫捐款大減8成 創7年新低

2019-02-22 05:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部國庫署公布去（107）年收到國庫捐款共43筆、37萬3736元，較前一年（106）減少8成，創101年以來、近7年新低。

若將捐款量視為人氣指標，105年國庫收到859萬多元捐款為歷年次高，當年正是蔡英文總統新上任，果然是人氣強強滾；不過，106年捐款金額就縮減至183萬多元。沒想到低還有再低，去年國庫捐款金額更創低、連3降，似乎人氣直直落、一年不如一年。

財政部統計，民國100年國庫捐款為歷史新低僅有1102元，民國101年為歷年最高達3338萬元；民國106則為183萬元，去年37萬3736元，較前一年減少8成。

105年捐款金額高，官員解釋，主要是有位愛國的蕭姓老榮民，一人就捐了600萬元，金額創國庫捐款統計以來次高。

「金額無多寡，愛心無大小，國庫署都由衷感謝所有捐款者。」官員說，去年最大單筆捐贈是由一名署名善心人士所捐款，達19萬元。另外還有位許姓民眾，每個月都會捐款，全年共捐了4萬多元。

財政部官員表示，捐款者若未指定用途，將全數納入國庫，供國家政務推動使用、運用；若是指定捐款用途，則由業務主管機關辦理受贈及規劃運用。