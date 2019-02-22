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蔡總統人氣下滑？去年國庫捐款大減8成 創7年新低

2019-02-22 05:55聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部國庫署公布去（107）年收到國庫捐款共43筆、37萬3736元，較前一年（106）減少8成，創101年以來、近7年新低。

若將捐款量視為人氣指標，105年國庫收到859萬多元捐款為歷年次高，當年正是蔡英文總統新上任，果然是人氣強強滾；不過，106年捐款金額就縮減至183萬多元。沒想到低還有再低，去年國庫捐款金額更創低、連3降，似乎人氣直直落、一年不如一年。

財政部統計，民國100年國庫捐款為歷史新低僅有1102元，民國101年為歷年最高達3338萬元；民國106則為183萬元，去年37萬3736元，較前一年減少8成。

105年捐款金額高，官員解釋，主要是有位愛國的蕭姓老榮民，一人就捐了600萬元，金額創國庫捐款統計以來次高。

「金額無多寡，愛心無大小，國庫署都由衷感謝所有捐款者。」官員說，去年最大單筆捐贈是由一名署名善心人士所捐款，達19萬元。另外還有位許姓民眾，每個月都會捐款，全年共捐了4萬多元。

財政部官員表示，捐款者若未指定用途，將全數納入國庫，供國家政務推動使用、運用；若是指定捐款用途，則由業務主管機關辦理受贈及規劃運用。

為便利捐款者辦理綜合所得稅列舉扣除額捐贈資料，國庫署自104年度起透過扣除額單位電子資料交換系統傳送捐贈資料至稽徵機關建檔，民眾捐款給國庫時，若提供身分證統一編號，在綜合所得稅網路申報或查詢時，可自動帶入捐贈國庫扣除額資料，簡化捐贈者所得稅申報作業。

政部國庫署公布去年收到國庫捐款共43筆、37萬3736元。圖／聯合報系資料照片
政部國庫署公布去年收到國庫捐款共43筆、37萬3736元。圖／聯合報系資料照片
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捐款所得稅財政部
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