報稅注意！所得額未超過50萬營利事業 營所稅率18%

2019-02-21 20:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



營利事業5月申報去年度營所稅時注意囉！營所稅稅率調高為20％，但課稅所得額未超過50萬元的營利事業，稅率則分三年調整，去年度的營所稅稅率為18％。

為減緩低獲利營利事業一次性提高稅率負擔，去年上路的所得稅改新制規定，營利事業全年課稅所得額超過12萬元未逾50萬元者，逐年提高營所稅適用稅率。

台北國稅局表示，107及108年度適用營利事業所得稅稅率分別為18％及19％。109年度起則與一般營利事業相同，不區分課稅所得額金額高低皆適用20％稅率。

台北國稅局指出，自107年度起，營利事業所得稅適用稅率由17％調高為20％，適度縮小營利事業所得稅與綜合所得稅稅率差距，減少營利事業藉保留盈餘為高所得股東規避稅負誘因，維持股利發放決策中立性。

台北國稅局說，適用稅率是分別依107、108年度當年度全年課稅所得額作為判斷基準，108年度適用稅率不受107年度適用稅率情形影響。

舉例說明，甲公司107及108年度全年課稅所得額分別為60萬元及40萬元，則甲公司107年度適用的稅率為20％(課稅所得額超過50萬元)，108年度適用的稅率為19％ (課稅所得額未逾50萬元)。

反之，如甲公司107及108年度全年課稅所得額分別為40萬元及60萬元，則甲公司107年度適用的稅率為18％、108年度適用之稅率為20%。

台北國稅局呼籲，營利事業107及108年度應依上述規定適用稅率計算應納稅額，勿因適用稅率錯誤致發生短繳或溢繳稅款情形，影響自身權益。