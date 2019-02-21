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國稅局：列報旅費 應與營業有關

2019-02-21 20:28經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

南區國稅局今（21）日表示，列報旅費應與營業有關，經營本業及附屬業務以外發生的費用不得認列。

南區國稅局指出，隨著經濟全球化，營利事業在國外設立子公司的情形日益增多，常見國內母公司列報屬於國外子公司的旅費，按營業費用認列，不僅以有無費用支付為判斷標準，還須檢視費用支出與營業活動有無關聯。

南區國稅局強調，經營本業及附屬業務以外發生的費用，因與創造收入的營業活動無關，依收入與成本費用配合原則，不得認列。

官員說，營利事業列報旅費支出，應提示逐日出差前往地點、訪洽對象及工作內容等出差報告單及相關文件，足資證明與營業有關者，憑以認定。

南區國稅局轄內甲公司106年度營利事業所得稅結算申報，列報旅費350萬元；經該局查核發現，張君在106年度派駐甲公司的印尼子公司，擔任總經理職務，列報派駐期間25天的旅費200萬元，甲公司僅提示張君的旅費申請表，記載派駐期間的差旅費。

該局以印尼子公司雖由甲公司所投資設立，惟該子公司為獨立的法人，財務與會計獨立，故張君派駐期間相關旅費200萬元，應屬印尼子公司費用，與甲公司營業無關，於是剔除補稅。

南區國稅局提醒營利事業，列報旅費支出必須與營業有關，並依法提示出差報告單及相關文件，以免與規定不符，遭剔除補稅。

國稅局印尼所得稅
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