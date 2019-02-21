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TRUE YOGA接手Pure Yoga 台灣高端瑜珈市場仍有可為？

2019-02-21 18:03經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

今年1月底黯然退出台灣市場的Pure Yoga，確定將由另一來自新加坡的頂級瑜珈健身集團TRUE集團接手，承接下Pure Yoga位在忠孝東路的店點及設備，並推出高端瑜珈品牌YOGA EDITION，敦南旗艦館預計4月舉行盛大開幕活動，並自2月25日起開始招募創始會員，前500名會員並將享有YOGA EDITION提供的早鳥優惠。

在現代人緊張忙碌的生活中，運動健身已成為日常紓壓的休閒活動，市面上各種大型連鎖健身房、社區運動中心、瑜珈、有氧舞蹈教室紛紛出現。

據財政部統計，2017年台灣民眾運動消費支出總額高達1262億元，相較於2016年約成長2.9%，其中又以「運動課程費」支出總額最高，而運動場館業的營收也在2017年突破至209.7億元，與去年相比成長11%，可見台灣運動健身產業後勢看漲。但，蓬勃發展的榮景卻也加速了運動健身產業進入汰弱留強的階段，許多品牌因無法跟上改變而退出市場。

TRUE YOGA • FITNESS執行董事史奎謙指出，TRUE集團自2005年起開啟全台第一間大型瑜珈教室，經過十餘年的發展，台灣瑜珈產業成長也超過十倍。去年底Pure Yoga的退出所釋出的市場空間，TRUE集團將扮演接棒者的角色，持續為台灣消費者提供更優質的瑜珈體驗。

史奎謙強調，對於TURE集團來說，推廣瑜珈一直是集團的使命，因為瑜珈不單單是一項運動，更是身體健康的基礎。在過程中練習呼吸、平衡身體左右肌群，自然達到身心靈的平衡協調，是不分性別、年齡都適合的運動。

史奎謙說，接手忠孝東路館場後，TRUE集團將著手進行全面升級，推出全新高端瑜珈品牌YOGA EDITION。課程規劃將涵蓋入門的基礎瑜珈、哈達瑜珈，至進階的艾揚格、阿斯坦加瑜珈，到自我挑戰柔軟度及肌力極限的My Sore；特聘外籍師資，以其豐富的瑜珈知識與經驗，教授瑜珈體位及呼吸法，YOGA EDITION更著墨於每一細節的服務與品質，希望帶動台灣瑜珈運動邁向另一個高峰。

TRUE集團事業版圖遍及新加坡及台灣，開設多達23間會館，擁有超過10萬名會員。除了推出新品牌YOGA EDITION之外，史奎謙透露，TRUE集團未來也有往中南部擴點的規劃，以一年一家分館的穩健步調，持續耕耘台灣市場。

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