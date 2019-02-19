107年度個人售屋財產交易所得標準不變

2019-02-19 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



房市盤整，房價變化不大，財政部今天公布去（107）年個人售屋財產交易所得計算標準，也和前（106）一樣，包括豪宅房屋認定標準、售屋所得認定稅率，以及各地區財產交易所得標準等，都沒有調整。

105年房地合一新制上路，房地合一上路前取得的房屋，出售時的售屋所得適用舊制，土地交易所得則不課稅。原則上售屋的獲利要實價課稅，賠錢則可扣抵。

無法舉證成本售價且非豪宅的房屋，可按財部訂定的財產交易所得標準，依房屋評定現值的比率來推計售屋獲利，併入當年度綜所稅申報，虧損則可扣抵。若屬無法舉證成本的豪宅房屋，則按售屋實價，依房屋部分售價的比率來推計售屋所得。

去年豪宅房屋的認定標準，仍維持在台北市出售價逾七千萬元、新北市六千萬元，雙北以外縣市出售超過四千萬元的房產。無法查得成本的豪宅，則按房屋部分售價的15％來計算售屋所得，也和前一年相同。

其餘無法舉證成本且非豪宅的房屋，去年財產交易所得標準都和前一年相同。

例如台北市「臺北市房屋標準價格及房屋現值評定作業要點」第15點規定認定為為高級住宅，依房屋評定現值的46％推計所得，其他則依房屋評定現值的41％推計所得。新北市財產交易所得標準依地區不同，在房屋評定現值的14％到35％之間。