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稅收五年超徵6,101億破6,000億大關

2019-02-18 22:52經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

去年稅收超徵897億元，已連續五年超徵，五年共計超徵6,101億元，突破6,000億元大關。

財政部今（18）日修正去（107）年全年稅收為2兆3,869億元，超出預算數897億元，較前年增加6％，創歷年新高。

稅收超徵是指「稅收的實徵數大於稅收的預算數」；也就是實際上收到的稅收比預期來得多。

自2014年起，稅收已連續五年超徵，2014年超徵1,088億元，2015年超徵1,878億元，創歷年新高，2016年超徵1,278億元，2017年超徵960億元。

去年稅收2兆3,869億元，年增6％；超出預算數897億元，達成率103.9％。其中中央政府超出617億元，地方政府超出189億元。

去年12月上旬財政部曾初估，全年稅收超徵698億元，不過，後續還有稅收入帳，加計遞延入帳稅款後，昨日上修為897億元。

財政部官員分析，去年稅收超徵主因前（2017）年經濟成長率3.08％，帶動和企業獲利、經濟有關的營所稅、綜所稅、營業稅和證交稅收增加。

去年營所稅收5,679億元，年增12.8 ％，主因2017年企業獲利成長；綜所稅收5,091億元，年增5.4％，主因外資股東獲配股利及盈餘扣繳率提高1個百分點，致盈餘分配所得扣繳稅款增加。

營業稅收4,154億元，年增7.9％，則是因國內消費活動增溫、進口機械設備、油品相關稅額增加，挹注稅收。證交稅收1,011.7億元，年增12.5％。

去年稅目創新高包含營所稅、綜所稅、營業稅、菸酒稅、房屋稅、使用牌照稅等。

菸酒稅收696億元，年增38.6％，因配合長照政策調增菸類稅額。房屋稅收785.8億元、使用牌照稅收648億元。

另外，去年期貨交易稅收61億元，年增45.6％。

財政部官員說，由於從預算編列到執行完畢的過程跨了將近二個年度，這中間的時間落差，會受到國內外經濟情勢變動、重大事件或政府政策等無法預測的因素影響，所以實際收到的稅收比預期來得高。

財政部營業稅
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