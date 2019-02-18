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港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

誰說核廢無解？ 清大院長發文行政院正面迎戰

連續五年超徵 去年稅收超徵897億元

2019-02-18 16:20經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

去年稅收超徵897億元，已連續五年超徵，財政部今（18）日修正公布去（107）年全年稅收為2兆3,869億元，超出預算數897億元，較前年增加6.0％。

稅收超出預算部分，其中中央政府超出617億元，地方政府超出189億元。

自2014年起稅收已連續五年超徵，去年稅收超徵897億元，五年超徵6,101億元。　

2014年超徵1,088億元，2015年超徵1,878億元，創歷年新高，2016年超徵1,278億元，2017年超徵960億元。

稅收超徵是指「稅收的預估數小於稅收的實際數」。

財政部
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