連續五年超徵 去年稅收超徵897億元

2019-02-18 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



去年稅收超徵897億元，已連續五年超徵，財政部今（18）日修正公布去（107）年全年稅收為2兆3,869億元，超出預算數897億元，較前年增加6.0％。

稅收超出預算部分，其中中央政府超出617億元，地方政府超出189億元。

自2014年起稅收已連續五年超徵，去年稅收超徵897億元，五年超徵6,101億元。

2014年超徵1,088億元，2015年超徵1,878億元，創歷年新高，2016年超徵1,278億元，2017年超徵960億元。

稅收超徵是指「稅收的預估數小於稅收的實際數」。