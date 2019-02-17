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吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯

2019-02-17 06:17聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

據財政資訊中心統計，電子發票開立總張數在2015年就超過傳統發票，但至今仍超過8成有列印證明聯，且扣除公用事業後，使用載具的比率在去年前8月僅10.98%，與雲端化及節能減碳等目標仍有相當程度落差。

財政部推動電子發票已逾10年，開立張數已超過傳統發票，但大部分仍為紙本發票，近年以載具開立之比率成長有限，且辦理載具歸戶者率仍偏低。

因應電子商務發展及提升企業效率並落實節能減碳，財政資訊中心自2005年度起開始推動電子發票作業，為達到節能減碳、科技應用及智慧生活之目標，加強與電子商務、雲端、智慧化物流等產業之整合，至2019年相關推動預算共計已編列23億6169萬元。

據預算中心指出，電子發票開立總張數逐年遞增，到2015年度已超過傳統發票申購張數。不過，以載具開立張數每年雖有成長，但逾8成仍列印證明聯；辦理載具歸戶者率也偏低。

財政部自2014年起統一紙本電子發票格式，之後卻發生超商電子發票換貨不易或重複開立無法兌獎，及電商電子發票載具號碼長度不符規定致未通知中獎等情形，民眾恐仍存有未列印消費明細日後退換貨不易，及未列印紙本兌獎不便的疑慮，可能是民眾仍愛索取紙本發票證明聯的原因。

立院預算中心建議，財政部應依民眾消費習性規劃後續推展方向，並檢討簡化辦理流程及加強宣導。

電子發票財政部減碳
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