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財政部18日公布稅收 去年估超徵近900億元

2019-02-16 12:54經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

地價稅收也因全國平均公告地價調降，查定稅額減少，為919億元，年減3.1％。圖／...
地價稅收也因全國平均公告地價調降，查定稅額減少，為919億元，年減3.1％。圖／聯合報系資料照片
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財政部18日將公布稅收統計，外界關注去年全年稅收超徵金額，去年12月上旬初估，超徵698億元，不過，後續還有稅收入帳，預估約190億元左右，全年稅收超徵近900億元。

自2014年起稅收已連續五年超徵，去年稅收超徵如以888億元計，五年超徵6,092億元。　

2014年超徵1,088億元，2015年超徵1,878億元，創歷年新高，2016年超徵1,278億元，2017年超徵960億元。

稅收超徵是指「稅收的預估數小於稅收的實際數」。

財政部18日將公布1月稅收及修正去年全年稅收統計。初估去年全年稅收2兆3,672億元，年增5.1％，創新高。

對於去年稅收超徵，財政部分析，主因前（2017）年經濟成長率3.08％，帶動和企業獲利、經濟有關的營所稅、綜所稅、營業稅和證交稅收增加。

初估去年營所稅收5,654億元，年增621億元，主因2017年企業獲利成長；綜所稅收5,051億元，年增220 億元，主因外資股東獲配股利及盈餘扣繳率提高1個百分點，致盈餘分配所得扣繳稅款增加203億元。

營業稅收4,050億元，年增201億元，則是因國內消費活動增溫、進口機械設備、油品相關稅額增加，挹注稅收。證交稅收1,011億元，年增111億元。

去年有七大稅目創新高，分別是營所稅、綜所稅、營業稅、菸酒稅、房屋稅、使用牌照稅和關稅。

菸酒稅收691億元，年增189億元，因配合長照政策調增菸類稅額。房屋稅收786億元、使用牌照稅收648億元、關稅3.8億元。

土地增值稅收則因不動產徵起件數減少，為906億元，年減3.5％。地價稅收也因全國平均公告地價調降，查定稅額減少，為919億元，年減3.1％。

至於贈與稅收104億元，為近五年最低，年劇減195億元，減幅65.3％，是因前年調高稅率，民眾預為財務規劃，墊高比較基期。此外，健康福利捐280億元，年減42億元。

營業稅財政部
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