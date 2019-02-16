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北部、東北部 今高溫驟降7度

放高利貸沒據實申報利息所得 要罰

2019-02-16 05:52聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部台北國稅局表示，納稅義務人借貸款項予他人，約定債務人支付借款利息，如債權人實際取有利息所得，於辦理當年度綜合所得稅結算申報時，應翔實列報利息所得。

國稅局表示，綜合所得稅的課徵，是以收付實現制為原則，所得稅法第14條第1項第4類規定之利息所得，除公債、公司債、金融債券、各種短期票券、存款利息外，其他貸出款項利息亦屬之。

私人間借貸款項所收取的利息，因非金融機構存款利息，不適用所得稅法第17條第1項第2款第3目之3儲蓄投資特別扣除額的規定，應全數併入個人綜合所得課稅。

國稅局舉例，一位民眾在103年度借出高利貸300萬元，雙方約定借款期間為1年，利息為月利率3%，每月以支票支付借款利息並兌現，經查獲甲君漏報103年度取自乙君之利息所得54萬元，除補稅10萬8千元外，並處罰鍰5萬4千元。

這位民眾申請復查，主張借款人沒有償還全部本金，應無利息所得，但國稅局發現這位民眾收取利息的支票均已兌領，已實際取得利息所得，未誠實申報核有過失。

國稅局提醒，個人以自有資金貸放給他人收取利息，應就利息所得全數併入個人綜合所得總額，申報綜合所得稅。但若為經法院刑事判決確定的刑法第339條詐欺罪案件，被害人投資利得不高於其未取回的投資本金者，尚不發生所得課稅問題；但被害人因該詐欺案獲償賠償金或和解金加計利息所得，超過未取回的投資本金部分，仍應計入其獲償年度的所得課徵綜合所得稅。

所得稅國稅局
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