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海外資金匯回 勤業眾信：這兩種所得要注意

2019-02-13 18:03經濟日報 記者翁至威╱即時報導

財政部農曆春節前發布解釋令，規範匯回海外資金所得認定原則，勤業眾信會計師林淑怡指出，台商最關注「投資收益」以及「財產交易所得」兩大所得類型，她提醒，在課稅年度認定以及證明文件的準備上，必須要特別注意。

林淑怡指出，投資收益方面，個人透過境外BVI公司轉投資，以BVI實際分配日認定課稅年度。她指出，針對這類所得，台商需要備齊BVI分配盈餘股東會決議、盈餘分配表、銀行入帳資料等作為佐證，其中BVI相關財務報表必須經所在地或中華民國會計師查核簽證。

而如果是財產交易所得，則是以股票買賣交割日為課稅年度，需要準備的證明文件包含來源地納稅證明、持股證明以及交易契約書等，如個人無法提出成本及必要費用證明文件，可以依實際成交價20%推定計算所得額。

林淑怡表示，在全球反避稅浪潮下，台商海外帳戶未來將無所遁形，進而增加海外資金回台意願，她建議，台商在匯回海外資金前，必須釐清資金匯回來源與性質，且透過專業機構協助與國稅局專屬窗口諮詢，釐清回台投資稅務疑義及證明文件內容，評估潛在課稅風險。

此外，林淑怡表示，海外資金匯回不僅是稅務議題，更涉及洗錢防制等規範，因此需要更嚴謹的評估，未來是否透過專法給予減稅優惠，仍待後續觀察。

勤業眾信會計師林淑怡指出，台商最關注「投資收益」以及「財產交易所得」兩大所得類型...
勤業眾信會計師林淑怡指出，台商最關注「投資收益」以及「財產交易所得」兩大所得類型。 圖／勤業眾信提供
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台商外資洗錢防制
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