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財政部：台商匯回海外資金課稅 有二條路

2019-02-01 20:24經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

財政部表示，台商如果沒有辦法舉證的資金將來就走「台商海外資金匯回專法」。 圖╱聯...
財政部表示，台商如果沒有辦法舉證的資金將來就走「台商海外資金匯回專法」。 圖╱聯合報系資料照片
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財政部官員今（1）日表示，台商外資金匯回解釋令公布後，台商如果沒有辦法舉證的資金將來就走「台商海外資金匯回專法」。

至於解釋令不是租稅優惠，誘因不夠，台商會不會等待「台商海外資金匯回專法」有租稅優惠再匯回資金？官員指出，透過解釋令匯回資金，如不屬海外所得，就不必課稅，但走專法雖有租稅優惠，卻一定要課稅。

官員強調，走專法未必較解釋令優惠，更何況走專法匯回資金要接受專戶控管，且必須投入政府重點扶植產業，才可享租稅優惠。

有關台商海外資金匯回課稅問題，官員說，主要分成兩部分，一部分是有能力證明其來源、性質的資金，其所得認定、舉證的問題，這部分就是透過解釋令明確遊戲規則；另一部分則是無法提出證明來源、性質的資金，想匯回該如何課稅的問題，這部分就訂定專法來解決。

官員說，台商多年前以個人名義出去投資，累積多年成為一個「資金池」，台商如果可以舉證資金的一部分是個人「本金」，剩下的就是「所得」，才有課稅問題。

官員說，解釋令是針對如何區分所得和本金，須檢附哪些證明文件，海外資金匯回不涉及課稅的態樣，及計算、補報認定原則等，將遊戲規則攤在陽光下，希望化解外界誤解及疑慮，也提高各區國稅局認定標準的一致性。

此外，即使海外匯回資金含有海外所得性質，只要符合三種情況，也不用課稅，一、個人於取得海外所得年度，不具我國居住者身分（全年居住達183天）；二、個人於取得海外所得年度具我國居住者身分，但已申報課稅；三、個人於取得海外所得年度具我國居住者身分且未申報課稅，但已逾核課期間。

官員強調，台商如有核課期間內尚未申報課稅的海外所得，也可依稅捐稽徵法第48條之1規定自動補報、補稅，得適用海外稅額扣抵以避免重複課稅，又補繳的稅款除加計利息外，免予處罰。　　

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