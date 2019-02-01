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綜所稅首報族稅額試算服務 2月15日可提出申請

2019-02-01 11:57經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

圖為去年民眾報稅情形。 圖／聯合報系資料照片
圖為去年民眾報稅情形。 圖／聯合報系資料照片
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5月報稅月將至，首次申報個人綜合所得稅的納稅義務人，如欲適用107年度稅額試算服務者，應注意於2019年2月15日至3月15日前，可採線上申請、親自或委託他人臨櫃申請適用稅額試算服務。

財政部南區國稅局表示，線上申請者以內政部核發的自然人憑證、經財政部審核通過（https://tax.nat.gov.tw）申請。

以內政部核發的自然人憑證或已申辦「健保卡網路服務註冊」的全民健康保險保險憑證為通行碼，至財政部稅務入口網站申請。

臨櫃申請者須填妥申請書並提示本人國民身分證正本，向財政部各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所、服務處申請；如委託他人代為申請，代理人應提示國民身分證或居留證正本，並檢附委任書或授權書正本及委託人國民身分證正本，供稽徵機關核驗，若交付的委託人國民身分證為影本者，須切結與正本相符並由稽徵機關留存備查。

南區國稅局提醒，首次申報戶若為去年度有結、離婚或夫妻分居情形，本人、配偶、受扶養直系尊親屬及子女無國民身分證統一編號及戶籍登記資料，有其他符合列報受扶養親屬免稅額條件之兄弟姊妹或其他親屬或家屬，有其他非屬稽徵機關可提供試算所得資料範圍的所得，採列舉扣除額， 有財產交易損失特別扣除額，有重購自用住宅扣抵稅額、大陸地區來源所得可扣抵稅額，有投資抵減稅額，有應依所得基本稅額條例規定申報基本稅額者，不適用稅額試算服務，應自行辦理結算申報。

身分證國民財政部

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